Scadenze 2018 - La top11 della Ligue 1: attacco con Balotelli

C'è metà Nizza nella top11 dei possibili svincolati a luglio 2018. Una squadra che ha vissuto il miglior anno degli ultimi tempi proprio nella scorsa stagione, arrivando terza grazie ai gol (e alle disavventure) di Mario Balotelli, oltre alle capacità di recuperare i palloni di Jean Seri. Il primo però potrebbe cambiare aria a parametro zero, così come il compagno di attacco Alassane Plea. Non solo, perché dall'altra parte del campo ci sarebbe Cardinale, il portiere - più che affidabile - e l'autore dell'ultimo autogol di Europa League, il difensore centrale Le Marchand. A fare coppia con lui Florentin Pogba, fratello del più famoso Paul, mentre sulle fasce ci sarebbero Theophile-Catherine e Diego Contento. E il centrocampo? Incredibilmente talentuoso, con Joao Moutinho vertice basso, mentre Grenier e Ben Arfa danno soprattutto qualità. Sulla sinistra la velocità di Monnet-Paquet per scardinare le difese avversarie.

LIGUE 1 (4-4-2)

Cardinale; Theophile-Catherine, Pogba, Le Marchand, Contento; Grenier, Joao Moutinho, Ben Arfa, Monnet-Paquet; Balotelli, Plea.