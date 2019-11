© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Robert Lewandowski al comando della classifica Scarpa d'Oro. Il fuoriclasse del Bayern in questa Bundesliga p riuscito ad andare a segno in tutte e undici le partite. Siamo già a quota 16, numero irraggiungibile per chiunque. Anche per Ciro Immobile, attualmente terzo. Di seguito la Top 10:

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 32 punti

2- Sorga (Flora Tallinn) - 29 punti

3- Immobile (Lazio) - 28 punti

4- Shkurin (Energetik-BGU Minsk) - 25.5 punti

5- Buya Turay (Allsvenskan) - 22.5 punti

5- Haaland (Salisburgo) - 22.5 punti

7- Werner (Lipsia) - 22 punti

7- Kis (Zalgiris Vilnius) - 22 punti

7- Vardy (Leicester) - 22 punti

10- Wilczek (Bronby) - 21 punti

10- Tankovic (Hammarby) - 21 punti

10- Soder (Goteborg) - 21 punti