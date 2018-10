Schelotto: "Bentancur straordinario. Presto anche il Real Madrid lo vorrà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guillermo Barros Schelotto, tecnico del Boca Juniors, è il 'mentore' di Rodrigo Bentancur, giovane stellina uruguaiana della Juventus. "Non mi stupisce la sua escalation, conosco bene le sue qualità ma mi ha emozionato vederlo con quella personalità a Old Trafford. Presto lo vorranno tutti, non mi stupirebbe un tentativo del Real Madrid: gli spagnoli erano interessati a Bentancur già quando erano da noi".