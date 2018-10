Schick: "Prima di andare alla Roma mi cercò anche il B.Dortmund"

Nell'intervista rilasciata quest'oggi a Sky, a due giorni dal derby di Milano, Mauro Icardi ha confermato che la scorsa estate c'è stata la possibilità concreta di lasciare l'Inter. Non erano solo rumors, né solo scambi di informazioni. Ma trattative che si basavano su una clausola...

Importante in Nazionale, riserva al Toro. Lukic e l'ipotesi cessione

Empoli, Corsi: "Frosinone scontro diretto, ma non sarà una gara decisiva"

Fair Play, gli scenari per il Milan a -126. Dal nuovo Voluntary al ban

Milan, il Flamengo apre inchiesta interna per cessione Paquetà

Higuain, sempre la stessa storia. Cambiano le squadre, non il bersaglio

Cagliari, il campionato dei sardi è uno spot per il VAR

Bologna, Calabresi: "Aspetto mentale decisivo per la nostra stagione"

Milan, Higuain: "Orgoglioso di essere un esempio per Cutrone"

De Rossi e il suo futuro: "Abituatevi all'idea, non manca tantissimo..."

TOP NEWS ore 17 - Icardi: "All'Inter sto bene". Bivio mercato per Dzeko

Lombardi assolto per "gravi lesioni" a Cox: 3 anni per disordini violenti

Serie A, live dai campi - Roma, Perotti in gruppo. Zaza migliora

Nel corso di una intervista rilasciata al magazine ceco Hattrick, l'attaccante Patrik Schick ha svelato di aver ricevuto anche un'offerta dalla Germania nell'estate in cui si trasferì alla Roma: "Quella del Borussia Dortmund era una delle offerte che aveva ricevuto la Sampdoria. Io però volevo restare in Italia: qui mi sono ambientato, ho imparato la lingua, e quindi Roma è stata la mia scelta”.

