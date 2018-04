Schick scherza: "Gol Radja? Si arrabbia se dico di aver toccato la palla"

© foto di www.imagephotoagency.it

Patrick Schick, attaccante della Roma, ha parlato a Roma Tv dopo la rete realizzata contro la SPAL. "Sono felice di aver fatto gol, ho aspettato troppo a lungo. Sono contento di averlo fatto nel giorno del compleanno di Roma. Il gol di Nainggolan? Sembra che ho toccato, ma se dico che ho fatto gol poi Radja si arrabbia (ride, ndr). Spero di essermi sbloccato, sono stati momenti difficili, sono felice per la vittoria, ma come ho detto prima voglio lavorare per la squadra, il gol poi arriva. Il pressing? È vero che devo concentrarmi sulla fase difensiva, erano momenti difficili, volevo lavorare per la squadra, sono felice di questo momento. Questa è la mia strada. Champions League? Possiamo preparare la partita con la testa giusta, dobbiamo essere cattivi come contro il Barcellona, secondo me con questa strada possiamo pensare a un grande risultato”, le parole dell'ex Sampdoria riportate da Vocegiallorossa.it.