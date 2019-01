Scongeliamo in primavera: le trattative sottotraccia destinate a prendere piede

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se le ore che stiamo vivendo assumono temperature particolarmente calde nonostante la stagione nell’ottica di trovare una soluzione accettabile alle impellenze immediate come nel caso del triangolo tra Milan, Chelsea e Genoa; la sessione invernale si sta tramutando per diverse altre società nell’opportunità di tirare le fila per una programmazione capillare ed efficace in vista del futuro. E così, Beppe Marotta in casa Inter sta lavorando per esportare quel modello che ha contraddistinto l’egemonia di cui sta godendo la Juventus, attraverso una visione prospettica che valorizzi il lavoro di Ausilio dei mesi passati. Luka Modric: impossibile non partire da qui, da una suggestione che ha regalato un sogno irrealizzato ma che potrebbe ritornare vivo una volta che sarà stata posta la parola fine sull’esperienza al Bernabeu del Pallone d’Oro. In casa Inter non si è mai smesso di lavorare in questo senso, magari con la prospettiva di concretizzare i margini del vantaggio acquisito nei mesi per la corsa a Barella, corteggiato da tanti ma “timbrato” dall’interesse dei meneghini già lo scorso agosto. La Juve segue la via maestra, approfittando dell’empasse collettiva per assicurarsi Romero dal Genoa e per pensare all’idea di riportare in Italia Emerson Palmieri: il brasiliano non ha mai smesso di piacere a Paratici. Almeno quanto il suo connazionale Wesley piace a Igli Tare: a giugno la rincorsa al bomber del Brugges diventerà un’unione. Il tutto senza sottovalutare le mosse di Giuntoli: anche il ds del Napoli tesse una tela intricata per poi rivolgersi a pochi obiettivi mirati. La sensazione è che i contatti per Kouame e Lobotka siano destinati a non rimanere congelati nelle chiacchiere di questo inverno. Siamo già entrati nel vivo.