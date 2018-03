Se la A giocasse col vivaio - Bologna, c'è un campione del mondo

Grafica a cura di Wyscout

© foto di Federico De Luca

Come sarebbero le squadre di Serie A se schierassero solo i loro prodotti del vivaio? Tuttomercatoweb ha analizzato le 20 del massimo campionato, componendo per ogni rappresentante un'ipotetica rosa di giocatori che siano cresciuti nel proprio settore giovanile o anche solo nella Primavera.

Il Bologna ha lanciato negli anni diversi giocatori divenuti protagonisti in Serie A e non solo: Alessandro Gamberini a 37 anni è ancora un pilastro del Chievo. Stessa annata Cristian Zaccardo, campione del mondo nel 2006 e oggi a Malta, dopo una lunga militanza nel massimo campionato italiano e una parentesi in Bundesliga. Oggi emergono soprattutto Adam Masina, attualmente ancora al Bologna, Borini e Galabinov. Il nuovo che avanza porta ai nomi di Bisoli e Okwonkwo.

Questa l'ipotetica lista di convocati:

PORTIERI: Albertazzi (Virtus Francavilla), Stojanovic (San Gallo), Venturi (Ravenna)

DIFENSORI: Claiton (Cremonese), Ferrari (Hellas Verona), Gamberini (Chievo), Ingegneri (Palermo), Masina (Bologna), Terzi (Spezia), Zaccardo (Hamrun Spartans)



CENTROCAMPISTI: Bergamini (Gubbio), Bisoli (Brescia), Casarini (Novara), Casini (Arzachena), Cerretelli (Pistoiese), Colli (Prato), Della Rocca (Salernitana), Loviso (Cosenza)

ATTACCANTI: Borini (Milan), Capello (Padova), Galabinov (Genoa), Luppi (Entella), Okwonkwo (Brescia)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Stojanovic; Ferrari, Gamberini, Claiton, Masina; Bisoli, Casarini, Della Rocca; Borini, Galabinov, Okwonkwo.