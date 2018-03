Se la A giocasse col vivaio - Milan: sempreVerdi, c'è Auba

Grafica a cura di Wyscout

Come sarebbero le squadre di Serie A se schierassero solo i loro prodotti del vivaio? Tuttomercatoweb ha analizzato le 20 del massimo campionato, componendo per ogni rappresentante un'ipotetica rosa di giocatori che siano cresciuti nel proprio settore giovanile o anche solo nella Primavera.

Ecco come sarebbe il Milan. I rossoneri sono quelli che hanno lanciato il maggior numero di giocatori in prima squadra: Donnarumma, Abate, Antonelli, Calabria, Locatelli e Cutrone sono attualmente elementi importanti di Rino Gattuso. Ma non mancano altri giocatori che si stanno mettendo in evidenza altrove: De Sciglio sta tornando ad alti livelli alla Juventus, Cristante con Gasperini all'Atalanta è da Nazionale, Verdi è stato l'uomo mercato a gennaio grazie alle super prestazioni a Bologna. E poi c'è Pierre-Emerick Aubameyang, uno dei migliori centravanti al mondo.



PORTIERI: A. Donnarumma (Milan), G. Donnarumma (Milan), Plizzari (Ternana)

DIFENSORI: Abate (Milan), Antonelli (Milan), Calabria (Milan), Darmian (Manchester United), De Sciglio (Juventus), Felicioli (Hellas Verona), S. Romagnoli (Bologna)

CENTROCAMPISTI: Calvano (Hellas Verona), Cristante (Atalanta), Crociata (Crotone), Di Gennaro (Lazio), Fossati (Hellas Verona), Locatelli (Milan), Valoti (Hellas Verona), Verdi (Bologna)

ATTACCANTI: Aubameyang (Arsenal), Cutrone (Milan), Matri (Sassuolo), Paloschi (SPAL), Petagna (Atalanta)

FORMAZIONE TIPO (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, De Sciglio, S. Romagnoli, Darmian; Verdi, Cristante, Locatelli, Antonelli; Aubameyang, Cutrone.