Se la A giocasse col vivaio - Napoli, Insigne guida la scugnizzeria

Come sarebbero le squadre di Serie A se schierassero solo i loro prodotti del vivaio? Tuttomercatoweb ha analizzato le 20 del massimo campionato, componendo per ogni rappresentante un'ipotetica rosa di giocatori che siano cresciuti nel proprio settore giovanile o anche solo nella Primavera.

Ecco come sarebbe il Napoli: la vera stella è Lorenzo Insigne ma si sta facendo spazio anche Armando Izzo, perno difensivo del Genoa. La scugnizzeria decantata da Aurelio De Laurentiis, però, ha portato poco in Serie A: C'è Sepe, riserva di Reina al Napoli. Trotta, che ha lasciato presto per l'Inghilterra e Ferdinando Coppola che appartiene al Napoli pre-fallimento. La Serie A non offre altro.

PORTIERI: Crispino (Bisceglie), Coppola (Hellas Verona), Sepe (Napoli)

DIFENSORI: Anastasio (Parma), Celiento (Viterbese), Izzo (Genoa), Luperto (Empoli), Mileto (Akragas), G. Stendardo (Matera), Vitale (Salernitana)

CENTROCAMPISTI: Acampora (Spezia), Arini (Cremonese), Dezi (Parma), Di Roberto (Salernitana), Giannone (Pisa), Maiello (Frosinone), Palmiero (Cosenza), Tutino (Cosenza)

ATTACCANTI: Ciano (Frosinone), Floro Flores (Bari), L. Insigne (Napoli), R. Insigne (Parma), Trotta (Crotone)

FORMAZIONE TIPO (4-2-3-1): Sepe; Anastasio, Luperto, Izzo, Vitale; Dezi, Maiello; R. Insigne, Ciano, L. Insigne; Trotta.