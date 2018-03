Se la A giocasse col vivaio - Roma, un "laziale" nell'undici tipo

Come sarebbero le squadre di Serie A se schierassero solo i loro prodotti del vivaio? Tuttomercatoweb ha analizzato le 20 del massimo campionato, componendo per ogni rappresentante un'ipotetica rosa di giocatori che siano cresciuti nel proprio settore giovanile o anche solo nella Primavera.

Ecco come sarebbe la Roma giocherebbe. I giallorossi da sempre possono vantare un vivaio florido. Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini tengono alta la bandiera. Altri sono finiti altrove per cercare spazio, come Caprari, Mazzitelli e Politano e altri ancora sono stati strappati per fior di milioni, ben 25: come Alessio Romagnoli, ora perno del Milan e grande promessa proprio della Roma nonostante la sua fede laziale:

PORTIERI: Curci (Eskilstuna), Marchegiani (SPAL), Pigliacelli (Pro Vercelli)

DIFENSORI: Antei (Benevento), Barba (Sporting Gijon), Crescenzi (Pescara), Florenzi (Roma), A. Romagnoli (Milan), Rosi (Genoa), Sabelli (Bari)

CENTROCAMPISTI: Aquilani (Las Palmas), Bertolacci (Genoa), Ciciretti (Parma), De Rossi (Roma), Mazzitelli (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Verre (Sampdoria), Viviani (SPAL)

ATTACCANTI: Caprari (Sampdoria), Cerci (Hellas Verona), Okaka (Watford), Politano (Sassuolo), Ricci (Crotone)



FORMAZIONE TIPO (4-3-3): Pigliacelli; Florenzi, Antei, Romagnoli, Crescenzi; Pellegrini, De Rossi, Bertolacci; Politano, Okaka, Caprari.