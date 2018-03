Se la A giocasse col vivaio - Torino, Edera in un attacco sempreverde

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come sarebbero le squadre di Serie A se schierassero solo i loro prodotti del vivaio? Tuttomercatoweb ha analizzato le 20 del massimo campionato, componendo per ogni rappresentante un'ipotetica rosa di giocatori che siano cresciuti nel proprio settore giovanile o anche solo nella Primavera.

Ecco come sarebbe il Torino. Resistono soprattutto in attacco gli over 30, come Quagliarella che in questa stagione ha superato il record di reti in Serie A e come il sempiterno Pellissier. E dice ancora la sua Emanuele Calaiò con il suo Parma. Fra le nuove leve prende piede Edera. In difesa spicca Angelo Ogbonna:

PORTIERI: A. Gomis (SPAL), L. Gomis (Paganese), Zaccagno (Pistoiese)

DIFENSORI: Barreca (Torino), Benedetti (Entella), Cinaglia (Cremonese), Mantovani (Novara), Ogbonna (West Ham), Procopio (Cremonese), Scaglia (Cittadella)

CENTROCAMPISTI: Aramu (Entella), Carissoni (Monza), E. Gatto (Alessandria), Parigini (Benevento), Parodi (Feralpisalò), Rosso (Cuneo), Segre (Piacenza), Suciu (Venezia)

ATTACCANTI: Acquafresca (Sion), Calaiò (Parma), Edera (Torino), Pellisser (Chievo), Quagliarella (Sampdoria)

FORMAZIONE TIPO (4-2-4): A. Gomis; Scaglia, Ogbonna, Mantovani, Barreca; Suciu, Parodi; Edera, Calaiò, Quagliarella, Parigini