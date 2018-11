Sebastiani: "Verratti-Napoli saltò perché è juventino"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso le frequenze di Radio Crc è intervenuto Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, che ha parlato dei gioielli transitati per l'Abruzzo e ora in nazionale. “Verratti-Insigne-Immobile domani di nuovo insieme? Noi in nazionale negli ultimi tempi abbiamo tanti ragazzi che sono passati per Pescara, questi sono quelli più conosciuti. Se consideriamo che Perin è venuto a Pescara, Politano sta facendo bene all’Inter ed è cresciuto qui, Caprari che è stato chiamato ed è stato qui, Biraghi anche. La Nazionale è quasi targata Pescara e questo ci fa enormemente piacere. Verratti al Napoli? Io ho sempre detto che all’epoca l’unica italiana che fece un’offerta seria per lui fu proprio il Napoli. Avevamo chiuso e per me era un’operazione fantastica perché Verratti sarebbe rimasto un anno in più, perché forse anche Insigne sarebbe rimasto con Zeman, e perché c’erano calciatori azzurri che potevano venire a Pescara come Santana. Saltò perché, se vi ricordate, Verratti fece un’intervista in cui diceva che era juventino. Gli ho detto 'devi fare il professionista e anche se tifi una squadra, devi essere pronto a giocare con chiunque'. È giusto e corretto dire che il Napoli era l’unica squadra che aveva fatto un’offerta seria", le parole di Sebastiani riportate da Tuttonapoli.net.