Segna sempre Ciro Immobile: Spezia-Lazio si sblocca al 15', assist di Milinkovic-Savic

Basta un quarto d'ora a Ciro Immobile per sbloccare il risultato di Spezia-Lazio. Al Manuzzi-Orogel di Cesena il capitano biancoceleste porta in vantaggio i suoi su assist di Milinkovic-Savic, bravo a rubare palla a Maggiore e a mandare in porta Immobile, che davanti a Provedel non è abituato a sbagliare. Al 15' siamo sull'1-0.

