Sei punti in più a 6 giornate dalla fine: per lo Scudetto è una sicurezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vantaggio rassicurante. Scongiuri a parte, sei punti di vantaggio della prima sulla seconda a sei turni dalla fine non sono mai stati rimontati da quando in Serie A esistono i tre punti.

In cinque circostanze è capitato che il vantaggio fosse proprio di sei punti come in questa stagione (l'ultima due anni fa: Juve davanti al Napoli) e sempre chi è arrivato sul rettilineo finale con questo vantaggio ha tagliato per primo il traguardo.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, in sole tre circostanze la prima della classe a sei giornate dalla fine non ha concluso il campionato al primo posto. In tutte e tre i casi, però, il vantaggio era inferiore: quattro punti per la Lazio nel 1999, tre per la Juve nel 2000, tre per l’Inter nel 2002.