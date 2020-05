Semaforo verde per la Serie A. Ora sotto con le regole per le partite tra salute e trasferte

vedi letture

Un altro passo verso la ripresa è stato fatto. La Serie A vede il semaforo verde all'orizzonte dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico al protocollo Figc per la ripresa degli allenamenti collettivi. Come sottolinea Repubblica, però, potrebbero crearsi delle disparità tra le varie squadre, legata alla difficoltà di reperire tamponi. Per 'liberare' un positivo bisognerà avere due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore l'uno dall'altro. Dal canto suo club ha l'obbligo di provvedere alla sanificazione del centro sportivo mentre si procederà alla "mappatura degli ulteriori contatti" con il positivo. Il lavoro della commissione medica della Figc sarà ora volto a preparare il protocollo per le partite, ancora più delicato ma decisivo, una volta ottenuto l'avallo del Cts, per ricominciare. Un protocollo diviso in due parti, una che riguarderà strettamente l'aspetto della salute e l'altro che dovrà stilare le regole della logistica tra trasferte e stadi.