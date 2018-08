Semplici alla Guardiola: SPAL tra le regine del possesso palla

© foto di Insidefoto/Image Sport

Niente tiqui-taca, ma un possesso palla di grande spessore: se il dato riguarda una piccola del nostro campionato come la SPAL, per di più fuori casa (al Dall'Ara di Bologna)la statistica diventa ancor più sorprendente. Dopo i giganti Juventus, Inter e Napoli, ci sono proprio gli ambiziosi estensi e il gioco di Leonardo Semplici: quasi il 60% di possesso palla, un gioco costantemente tenuto nella metàcampo dei felsinei, sconfitti però dalla giocata di un singolo. SPAL alla Barcellona o superiorità dovuta allo stile di gioco rinunciatario di Pippo Inzaghi? Forse le prossime gare contro Parma e Torino ci diranno di più in tal senso.