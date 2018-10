Sentenza Pipita, il Milan in delirio per il bomber argentino

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La differenza tra il vecchio e il nuovo Milan è tutta li, nei piedi e nelle giocate di Gonzalo Higuain. L’argentino trasforma in oro tutto ciò che tocca, capitalizza al massimo le occasioni offensive ben confezionate dai compagni, e nello specifico da Suso. Lo spagnolo è diventato il partner perfetto per Gonzalo, e sta sformando assist a ripetizione per il campione numero nove del Milan. Sono 5 gli assist vincenti di Suso, ben 3 per Higuain a San Siro, mentre sono sei i centri in stagione per l’argentino, alla prima doppietta in questa nuova avventura milanese: “Mi sento già parte di questo Milan, credo che il gruppo sia fantastico e si lavora sempre al massimo”, ha confessato il Pipita.

Da anni a San Siro non si ammirava un giocatore così forte e determinante, un atleta che mette tutto l’impegno possibile per raggiungere l’obiettivo e così facendo incoraggia i compagni a migliorare, a non mollare mai. Ed è questa la famosa mentalità vincente di cui il Milan ha bisogno in questo periodo. Il gioco c’è, perché il Milan si fa apprezzare per buone trame offensive, ma Gattuso sa che deve migliorare la fase difensiva, spesso sottoposta a errori individuali facilmente evitabili, come successo ieri contro il Chievo. I tre punti regalano ai rossoneri una sosta per le nazionali più serena, dopo un periodo difficile vissuto a cavallo tra Cagliari, Atalanta e Empoli. L’obiettivo del club è recuperare le energie in questi quindici giorni di stop per presentarsi al meglio nel derby con l’Inter.