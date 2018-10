Serbia, Krstajic su Milenkovic: "Vorrei vederlo più spesso da centrale"

Fonte: fss.rs

© foto di Federico De Luca

Mladen Krstajic, ct della Serbia, ha parlato di alcuni temi legati alla lista dei convocati per i prossimi due impegni di Nations League. A proposito di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha così dichiarato: "Ha un potenziale enorme e anche tanto bisogno di lavorare ancora. Vorrei vederlo più spesso giocare da centrale di difesa nella Fiorentina. Per adesso però gioca a destra, ma magari un giorno occuperà definitivamente quella zona. È comunque molto positivo che sappia giocare in entrambe le posizioni".