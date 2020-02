Serie A, classifica aggiornata: Napoli a destra, Lecce e Genoa accorciano

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultati a sorpresa, quelli emersi nel pomeriggio. Soprattutto quanto accaduto al San Paolo: il Napoli si è visto sconfitto 2-3 in casa dal Lecce, e la squadra partenopea rimane dunque sul lato destro della classifica, a simboleggiare la complicatissima stagione in corso. Salentini che rimangono sì al quartultimo posto, ma tengono dunque a distanza di sicurezza il Genoa, vincitore nella sfida di Marassi contro il Cagliari e a sua volta autore di un preziosissimo successo ai fini della classifica. Non fa lo stesso il Brescia, ripreso nel finale dall'Udinese alla prima con Diego Lopez in panchina: ora la zona salvezza per le Rondinelle dista 6 punti. Di seguito la classifica completa.

Juventus 54

Inter* 51

Lazio* 50

Atalanta 42

Roma 39

Verona 34

Bologna 33

Milan* 32

Cagliari 32

Parma* 32

Napoli 30

Sassuolo 29

Torino 27

Fiorentina 25

Udinese 25

Sampdoria 23

Lecce 22

Genoa 19

Brescia 16

SPAL 15