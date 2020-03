Serie A da 22 squadre? Gravina: "In questo momento dico categoricamente no"

Serie A da 22 squadre nella prossima stagione, con blocco delle retrocessioni e in parte delle promozioni? Ospite di Sportitalia, risponde il presidente federale Gabriele Gravina: "È un'idea a cui in questo momento dico categoricamente no, andremmo a inviare un'altra stagione di tensioni di cui il calcio non ha bisogno. Non mi va di penalizzare soggetti che hanno affrontato tanti sacrifici soltanto perché non vogliamo rispettare con decisionismo il rispetto del format dei campionati".