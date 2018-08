Serie A femminile - Colpo greco per la Fiorentina: arriva Kongouli

© foto di Ufficio Stampa LND

Quando manca poco meno di un mese dal via ufficiale del campionato le squadre di Serie A iniziano a scaldare i motori in vista della nuova stagione con il calciomercato che lascia pian piano spazio ai primi raduni e alle prime amichevoli. La Juventus è fra le più attive in questo senso con anche una mini tournée londinese – sconfitte contro Chelsea e Arsenal – per prepararsi al meglio al debutto in Champions League per la prossima stagione, la Fiorentina continua invece il proprio ritiro di preparazione con l'obiettivo di inserire rapidamente nel gruppo le diverse calciatrici arrivate dall'estero, mentre Roma e Milan dopo un calciomercato da protagoniste sono alle prese con la costruzione da (quasi) zero del gruppo essendo appena sbarcate nel mondo femminile. Altre invece – come l'Atalanta Mozzanica, il Sassuolo, la Pink Bari – hanno invece mosso i primi passi per la prossima stagione nella scorsa settimana, mentre si attende ancora di conoscere il nome del nuovo tecnico del Verona da quest'anno targato Hellas.

Per quanto riguarda il mercato in questa settimana è la Fiorentina ad aver piazzato un colpo importante rinforzando il reparto offensivo con l'arrivo dell'ex Verona Sofia Kongouli, classe '91, autrice di 7 reti nella passata stagione e già capocannoniere (per ben 7 volte) del campionato ellenico. Segno che le viola vogliono non solo competere con la Juve campione d'Italia e le new entry Roma e Milan in Italia, ma anche ben figurare a livello europeo. Il Sassuolo invece, presentato al Mapei Stadium a margine dell'esordio stagionale dei colleghi maschi contro l'Inter, ha rinnovato il rapporto con l'attaccante Sandy Iannella, classe '87, e ha prelevato dal Riccione la giovane attaccante Veronica Battelani. La Pink Bari invece punterà sulla crescita delle tante giovani della Primavera, campione d'Italia in carica, a cui si sommano diversi arrivi l'ultimo dei quali l'attaccante Isabel Sgaramella, diciottenne prelevata dall'Apulia Trani.

Queste le probabili formazioni delle dodici squadre ai nastri di partenza della prossima stagione:

Atalanta/Mozzanica (4-3-3): LEMEY; LAZZARI, VITALE, Piacezzi, Verzelletti; Stracchi, Scarpellini, Fusar Poli; CODECÀ, Pellegrinelli, CAMBIAGHI. All. ARDITO

ChievoVerona Valpo (4-3-3): Gritti; Faccioli, Salamon, LEDRI, Varriale; PROST, TARDINI, De. Mascanzoni; Fuselli, TARENZI, PIRONE. All. Zucher

Fiorentina (4-3-1-2): Ohrstrom; Guagni, JAQUES, Tortelli, PHILTJENS; Adami, Parisi, BREITNER; Bonetti, Mauro, CLELLAND. All. Cincotta

Florentia (4-3-3): BARDI, COSTANTINO, DONGUS, FILANGERI, Rodella; ORLANDI, Roche DOMENICHETTI; Nencioni, SALVATORI RINALDI, Hjohlman. All. CAROBBI

Juventus (4-2-3-1): Giuliani; SIKORA, Salvai, Gama, Boattin; Galli, Rosucci; SANDERSON, GIRELLI, Bonansea; ALUKO. All. Guarino

Milan (4-3-3): CAESAR; MENDES, FUSETTI, MANIERI, TUCCERI CIMINI; ALBORGHETTI, CARISSIMI, GIUGLIANO; HEROUM, SABATINO, GIACINI. All. MORACE

Orobica Bergamo (3-4-3): Lonni; SEGALINI, G. Milesi, Vavassori; Madaschi, C. Merli, Poeta, Barcella; Masussi, Fodri, L. Merli. All. Marini

Pink Bari (3-5-2): Aprile; Quazzico, Novellino, Di Bari; Santoro, Vivirito, Piro, PETKOVA, Ceci; Prascandolo, PITTACCIO. All. D'Ermilio

Roma (4-3-1-2): Pipitone; DI CRISCIO, LIPMAN, BITZER, BARTOLI; ANTONSDOTTIR, BERNAUER, Simonetti; BONFANTINI; PIEMONTE, SERTURINI. All. BAVAGLIOLI

Sassuolo (3-5-2): THALMANN; Giatras, Bursi, MCSORLEY; PETTENUZZO, HANNULA, Giurgiu, DALESZCYK, FREDRIKSSON; MONTERUBBIANO, MARTINOVIC, All. PIOVANI

Tavagnacco (4-4-1-1): PIAZZA; Ceccotti, VIRGILI, WINTER, Mella; Erzen, SEVSEK, Mascarello, Camporese; ERRICO; DEL STABILE. All. Rossi

Verona (4-3-3): STUDER; Molin, HARSANYOVA, Ambrosi, Bouby; ONDRUSOVA, Wagner, Bardin; Soffia, Dupuy, Fishley. All. ?

*In maiuscolo i nuovi acquisti.