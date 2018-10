Serie A, Giudice Sportivo: 2 giocatori out. Milan, squalificato un dirigente

Due giocatori di Serie A squalificati per il decimo turno di campionato. Si tratta del portiere della SPAL Vanja Milinkovic-Savic e del difensore del ChievoVerona Federico Barba. Duemila euro di multa alla Lazio per avere, al 37° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di gioco.

Squalificato per un turno anche un dirigente: si tratta del team manager del Milan Andrea Romeo sanzionato per avere, al 29° del secondo tempo, proferito espressione blasfema alzandosi dalla panchina.