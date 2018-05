Serie A, i parziali: vincono Milan e Napoli, il Crotone sarebbe in B

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 18:00, valide per l’ultima giornata della Serie A. Il Milan vince per 2-1 sulla Fiorentina, mentre il Napoli è avanti 2-0 sul Crotone. Vince anche la Spal sulla Sampdoria e l’Udinese sul Bologna, entrambe per 1-0. Ancora ferme sullo 0-0, invece, Cagliari-Atalanta e Chievo-Benevento. Allo stato attuale il Crotone sarebbe l’ultima retrocessa in Serie B.