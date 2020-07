Serie A, incognita pubblico per la prossima stagione: Lega preoccupata

L'incognita pubblico è uno dei più pressanti in vista della prossima stagione con la FIGC che pur incassando le rassicurazioni da parte di Spadafora, non ha ancora messo a punto una strategia per la ripresa. La Lega ha la sensazione che all'estero siano più avanti, considerando che il Community Shield in Inghilterra potrebbe essere il primo trofeo post Covid assegnato con i tifosi sugli spalti. Un tema che preoccupa i club della massima serie perché dal botteghino arrivano soldi, necessari per evitare il collasso economico di diverse società italiane. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.