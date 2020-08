Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter chiude a -1 dalla Juve! Atalanta terza, Lazio quarta

Di seguito la classifica di Serie A dopo le cinque gare andate in scena quest'oggi valide per la 38esima giornata di Serie A. Sconfitta la Juventus, che chiude il campionato con un punto di vantaggio sull'Inter di Conte che, a sua volta, ha vinto 2-0 a Bergamo. Terzo posto finale per l'Atalanta di Gasperini che ha chiuso a 78 punti, proprio come la Lazio, ma ha avuto la meglio grazie agli scontri diretti. La Roma chiude con 70 punti, il Milan con 66. Ecco la classifica.

*Juventus 83

*Inter 82

*Atalanta 78

*Lazio 78

*Roma 70

*Milan 66

*Napoli 62

Sassuolo 51

Hellas Verona 49

Fiorentina 46

Parma 46

Bologna 46

Cagliari 45

*Sampdoria 42

Udinese 42

Torino 39

Genoa 36

Lecce 35

*Brescia 25

SPAL 20

*=campionato concluso