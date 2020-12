Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter vince e va momentaneamente in testa

vedi letture

Vittoria a Verona per 2-1 per l'Inter di Antonio Conte che chiude l'anno con un successo e si porta momentaneamente in testa alla classifica in attesa della sfida del Milan che sfiderà la Lazio a San Siro. Questa la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 33*

Milan 31

Juventus 24

Roma 24

Napoli 24**

Sassuolo 23

Atalanta 21**

Lazio 21

Hellas 20*

Sampdoria 17

Udinese 15**

Benevento 15

Cagliari 14

Bologna 14

Fiorentina 14*

Parma 12*

Spezia 11

Crotone 9*

Torino 7

Genoa 7

* una partita in più

** una partita in meno