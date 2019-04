Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus è campione d'Italia

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus è campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. I bianconeri hanno battuto in rimonta la Fiorentina, mettendo insieme il vantaggio necessario per staccare definitivamente il Napoli. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A.

Juventus 87

Napoli 67*

Inter 60*

Milan 56

Roma 54*

Torino 53

Atalanta 53*

Lazio 52

Sampdoria 48

Fiorentina 40

Cagliari 40

Sassuolo 38

SPAL 38

Parma 36

Genoa 34

Bologna 34

Udinese 33

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo 14

* una partita in meno