Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio blinda il quarto posto, Cagliari ora tredicesimo

La Lazio rimonta il Cagliari nel secondo tempo, recuperando l'iniziale svantaggio firmato da Simeone grazie ai gol di Milinkovic-Savic ed Immobile, vincendo 2-1 e guadagnandosi così la certezza matematica di partecipare alla prossima Champions League, oltre a rimanere ancora virtualmente dentro pure alla corsa Scudetto. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A, quando si è conclusa la 35^ giornata.

Juventus 80

Atalanta 74

Inter 73

Lazio 72



Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna 43

Parma 43

Fiorentina 43

Cagliari 42

Sampdoria 41

Udinese 39

Torino 38

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

SPAL 19