© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si sbaracca della SPAL e si porta momentaneamente al secondo posto in attesta della sfida dell'Inter di questa sera. L'Atalanta non va oltre il 2-2 contro il Genoa e si limita ad agganciare la Roma al quarto posto con 39 punti. Fermato anche il Milan in casa dall'Hellas Verona: i rossoneri salgono a 32 punti, due in più del Verona di Juric.

Juventus 54

Lazio 49*

Inter 48*

Atalanta 39

Roma 39

Atalanta 39

Cagliari 32

Parma 32

Milan 32

Bologna 30

Verona 30*

Torino 27*

Napoli 27*

Sassuolo 26

Fiorentina 25

Udinese 24*

Sampdoria 20*

Lecce 16*

Genoa 16

SPAL 15

Brescia 15

* Una partita in meno