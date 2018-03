Serie A, la classifica aggiornata: Napoli torna a -2 dalla Juventus

Napoli ci crede ancora, Albiol bomber inatteso per la rincorsa Scudetto

Un solo gol, ma quanta sofferenza. Il Napoli tiene il pallino del gioco in mano, come spesso capitato in passato, senza riuscire a sbloccare la situazione prima del 72'. Due pali avevano impedito a Insigne nel finale di prima frazione e Mertens nella ripresa di portare il Napoli avanti...