Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Lazio a +1 sull'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il derby di Roma si sono concluse tutte le gare della 32a giornata della Serie A. Roma e Lazio conquistano un punto a testa e restano appaiate in classifica a 61 punti, uno in più sull’Inter. Tutto ancora aperto, dunque, in zona Champions League.

Juventus 84

Napoli 78

Lazio 61

Roma 61

Inter 60

Milan 53

Fiorentina 51

Atalanta 49

Sampdoria 48

Torino 46

Bologna 38

Genoa 38

Udinese 33

Cagliari 32

Sassuolo 31

Chievo 30

SPAL 28

Crotone 27

Hellas Verona 25

Benevento 14