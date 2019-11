© foto di www.imagephotoagency.it

Occasione persa per il Parma, che ha subito il pareggio in casa del Bologna a recupero ormai inoltrato. Vincendo i ducali avrebbero potuto agganciare il Napoli al settimo posto, invece restano ottavi a due lunghezze dagli azzurri. Un punticino anche per il Bologna che si porta a +4 sulla zona retrocessione.

Juventus 35**

Inter 34**

Lazio 24

Cagliari 24

Roma 22

Atalanta 22**

Napoli 20**

Parma 18*

Fiorentina 16

Verona 15

Torino 14**

Udinese 14

Milan 14**

Sassuolo 13*

Bologna 13*

Lecce 10

Genoa 9

Sampdoria 9

Spal 8

Brescia 7*

*=Una gara in meno

**=Una gara in più