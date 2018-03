Serie A, la classifica aggiornata: vola il Milan, squillo salvezza del Cagliari

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Successo importante in chiave europea del Milan, che tiene il passo di Inter e Roma (vittoriose su Sampdoria e Crotone) battendo il Chievo. Vince anche la Fiorentina per 2-1 sul campo del Torino, mentre l’Atalanta si impone per 5-0 sul Verona, mentre in zona salvezza importante successo del Cagliari sul campo del Crotone. Di seguito la classifica aggiornata, su cui pesa ancora un turno da recuperare per molte squadre.

Juventus 75

Napoli 70*

Roma 59

Inter 55*

Lazio 53*

Milan 50*

Atalanta 44*

Sampdoria 44*

Fiorentina 41*

Torino 36*

Udinese 33*

Bologna 33*

Genoa 30**

Cagliari 29*

Sassuolo 27*

Chievo 25*

Spal 25

Crotone 24*

Verona 22*

Benevento 10*

* Una partita in meno

** Due partite in meno