Serie A, la Juventus torna a chiedere di poter accogliere 1000 spettatori contro la Samp

vedi letture

Dopo che nei giorni scorsi la Juventus aveva chiesto di aprire l'Allianz Stadium per la gara inaugurale della stagione contro la Samdporia per il 20% della capienza e dunque per circa 8mila spettatori, ottenendo solo un no in risposta dalla Regione Piemonte, il club bianconero è tornato alla carica chiedendo l'apertura simbolica per mille tifosi. Nell'attesa di ottenere una risposta, c'è grande fermento intorno alla possibilità di riaprire gli impianti del calcio, con Malagò che nei giorni a chiesto perché non sia possibile riaprire gli stadi contemporaneamente con la ripresa delle attività scolastiche, spalleggiato anche dall'ex ministro Luca Lotti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.