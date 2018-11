Serie A, la Top 11 del 12° turno: El Shaarawy e Provedel i migliori

Nove squadre rappresentate nella Top 11 del 12° turno: Parma e Roma possono schierare due giocatori, con Stephan El Shaarawy che spicca su tutti. Il Faraone è stato protagonista con una doppietta nel 4-1 contro la Sampdoria meritandosi un 8 in pagella. Stesso voto per Ivan Provedel, decisivo nel successo dell'Empoli alla prima di Iachini. Di seguito la formazione tipo, schierata secondo un modulo 4-2-3-1:

IVAN PROVEDEL

Empoli-Udinese 2-1

Iachini dovrà pagare una cena al suo estremo difensore. Se l'Empoli conquista tre punti, è merito soprattutto delle sue parate, almeno 4 decisive e straordinarie.



MANUEL LAZZARI

SPAL-Cagliari 2-2

Ennesima grandissima prestazione dell'esterno numero 29 della SPAL. Nella sua prova, oltre ai due assist per i gol, c'è anche tanta corsa e un numero infinito di accelerazioni in proiezione offensiva.

GIAN MARCO FERRARI

Sassuolo-Lazio 1-1

Prende bene il tempo a Lulic e segna un bel gol di testa. In difesa copre bene e non corre rischi particolari.

ALESSANDRO BASTONI

Torino-Parma 1-2

Che dire: classe 1999, si presenta per la prima volta da titolare al Tardini e gioca una gara di uno spessore mostruoso. Prospetto di livello mondiale. E l'Inter guarda molto interessata.

ALEKSANDAR KOLAROV

Roma-Sampdoria 4-1

Nel primo tempo un suo disimpegno quasi gli costa un autogol ma il palo lo salva. Nella ripresa è scatenato: gran parte del merito del 2-0 è suo con un'accelerazione incredibile. Ci mette lo zampino anche in occasione del terzo gol.

SOFIAN KIYINE

ChievoVerona-Bologna 2-2

Ha il merito di guadagnare il calcio di rigore con una bella serpentina fra Mbaye e Calabresi. Frizzante e attivo nel primo tempo, cala un po' nella ripresa. Nel finale ha l'occasione per segnare il gol della vittoria ma viene fermato da uno straordinario intervento difensivo di Orsolini.

FABIAN RUIZ

Genoa-Napoli 1-2

Cambio azzeccato di Ancelotti. Lo spagnolo ripaga la fiducia e segna il gol del pareggio, dando ottime indicazioni al suo tecnico. Ormai è un elemento indispensabile.

GERVINHO

Torino-Parma 1-2

Approfitta dell'errore della difesa granata e fa 1-0. Dà il la all'azione del bis. Serve l'assist per un facile tris, che Inglese sbaglia. Potrei continuare, ma chiudo con il pallonetto da 30 metri e fuori di mezzo che mette i brividi a Sirigu.

ALEJANDRO GOMEZ

Atalanta-Inter 4-1

Capitano esemplare, come sempre. Gioca per i compagni, inventa e cerca più volte anche la gloria personale. Trovandola con una vera e propria magia al 93'.

STEPHAN EL SHAARAWY

Roma-Sampdoria 4-1

Non lo vedevamo così ispirato in zona gol dal 2012, quando con la maglia del Milan segnava con una continuità impressionante. Apre per l'azione dell'1-0, trova una splendida palombella per il 3-0 e chiude i conti con un gol da rapace dell'area di rigore.

FEDERICO SANTANDER

ChievoVerona-Bologna 2-2

Ci mette un paio di minuti per trovare il gol. Decisivo il tocco di Bani ed il VAR. Una spina costante nel fianco della retroguardia del Chievo, Sorrentino gli nega la gioia della doppietta.