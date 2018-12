Serie A, la Top 11 del 15° turno: Zapata in attacco. Tanto Napoli in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito la Top 11 del 15° turno di Serie A: Napoli squadra più rappresentata grazie all'ottima prestazione contro il Frosinone: tre i giocatori nella formazione ideale. Due per la Juventus, reduce dal successo nel derby d'Italia che ha comunque esaltato le qualità di Marcelo Brozovic, anch'egli presente. Donnarumma torna a fare il fenomeno e il Milan ringrazia, mentre Murru ispira le reti della Sampdoria. Migliore della giornata Duvan Zapata, che schianta l'Udinese con tre reti. Questi i giocatori scelti:

GIANLUIGI DONNARUMMA

Milan-Torino 0-0

Pronti via, dice no a Iago Falque. Più spettacolare che complicata la sua parata, ma è comunque decisiva. Come quella, a fine primo tempo, su Belotti.

JOAO CANCELO

Juventus-Inter 1-0

La serata migliore possibile per far rimpiangere la dirigenza nerazzurra per non averlo riscattato. Gioca a destra come a sinistra con una incredibile disinvoltura. Chiude con efficacia e diventa una vera e propria ala, di quelle che non se ne vedono più. Di quelle capaci di andare sul fondo e crossare. Lui ci riesce e manda Mandzukic in gol.



GIORGIO CHIELLINI

Juventus-Inter 1-0

Un vero e proprio muro. Ci mette il fisico ma anche il senso d'anticipo: eccezionale nel primo tempo su Icardi e nella ripresa a murare Politano.

BRUNO ALVES

Parma-ChievoVerona 1-1

L'ordine con cui gestisce la retroguardia non è certo una novità, la prodezza su calcio piazzato è una piacevole, relativa, sorpresa.



NICOLA MURRU

Lazio-Sampdoria 2-2

Importanti chiusure ma soprattutto mette la firma sulle due reti bluerchiate: suo l'assist per Quagliarella, suo il lancio alla disperata da cui è arrivato il gol di Saponara.

ALFRED DUNCAN

Sassuolo-Fiorentina 3-3

In cinque minuti mette in ginocchio la Fiorentina con un gol e un assist. Straripante.

MARCELO BROZOVIC

Juventus-Inter 1-0

Grandissima prova: polmoni, senso della posizione, geometrie. Schermo davanti alla difesa, mura ripetutamente sulle conclusioni avversarie e fa ripartire l'azione.

PIOTR ZIELINSKI

Napoli-Frosinone 4-0

Sblocca la gara con preciso diagonale sinistro. Un gol che al polacco mancava dalla seconda giornata di campionato.

ADAM OUNAS

Napoli-Frosinone 4-0

Strappa applausi con una giocata pazzesca su Chibsah. Si ripete nel finale di primo tempo, quando trova il raddoppio con un bolide dalla distanza. Gol e spettacolo, fra i migliori in campo.

DUVAN ZAPATA

Udinese-Atalanta 1-3

Tutti i palloni che tocca in area finisco alle spalle di Musso. Killer, può essere un fattore per la corsa all'Europa.

ARKADIUSZ MILIK

Napoli-Frosinone 4-0

Cerca il gol in tutti i modi. In acrobazia, di rapina, dalla distanza. Alla fine trova il gol (il primo di testa della stagione del Napoli), poi ci prende gusto e a cala anche il poker. In entrambe le occasioni è servito in maniera perfetta da Ghoulam. Un asse che potrà far male alle avversarie anche in futuro.