Serie A, la Top 11 del 16° turno: Milik guida il 4-3-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arek Milik uomo del 16° turno della Serie A. Il polacco, con la magistrale punizione che ha regalato il Napoli il successo in extremis a Cagliari è l'unico ad essersi meritato l'8 in pagella in questa giornata chiusa solamente di martedì. Questo l'undici ideale secondo un modulo 4-3-3.

ALBAN LAFONT

Fiorentina-Empoli 3-1

Posizionato sempre bene, anche se con i piedi si prende i soliti inutili rischi. Nella ripresa, sul 2-1 per i suoi, si rende protagonista di una straordinaria parata su Caputo che blinda il risultato.

HANS HATEBOER

Atalanta-Lazio 1-0

Spinge meno del solito e non si sgancia nell'area avversaria, ma in fase difensiva è perfetto.

GIORGIO CHIELLINI

Torino-Juventus 0-1

"Per fortuna che Giorgio è sveglio". Le parole di Allegri alla sua panchina potrebbero riassumere l'importanza del capitano nella difesa bianconera.

FEDERICO FAZIO

Roma-Genoa 3-2

Rialza la squadra dopo l’iniziale svantaggio, concludendo a rete una punizione di Florenzi deviata da Zaniolo. In fase difensiva soffre quando Kouamé agisce nella sua zona, ferma Piatek con la collaborazione di Manolas.

PAWEL JAROSZYNSKI

SPAL-ChievoVerona 0-0

Fa quel che può per contenere Lazzari come laterale sinistro nel 3-4-1-2 di Di Carlo. E se l'avversario non finisce sul tabellino dei marcatori è anche per merito suo.

BRYAN DABO

Fiorentina-Empoli 3-1

Che ingresso in campo per il centrocampista francese. Pochi secondi dopo aver messo piede in campo ruba palla a centrocampo a Caputo, avanza fino al limite dell'area e fulmina Provedel con un destro preciso

DENNIS PRAET

Sampdoria-Parma 2-0

Già nel primo tempo si fa notare per vivacità e volitività, sale in cattedra nella ripresa con due assist che spaccano la gara e fanno la gioia dei fantallenatori che hanno puntato su di lui.

ALFRED DUNCAN

Frosinone-Sassuolo 0-2

Festeggia la 100esima prestazione in neroverde propiziando al 44esimo l'autogol di Ariaudo: è bravo ad eludere la marcatura di Capuano e a spedire al centro un pallone pericoloso finito alle spalle di Sportiello grazie alla deviazione del difensore del Frosinone. Il centrocampista numero 32 è protagonista anche sul secondo gol: è lui a servire a Berardi il pallone per lo 0-2.

DOMENICO BERARDI

Frosinone-Sassuolo 0-2

Volenteroso ma poco preciso per 40 minuti. Poi la svolta quando al 43esimo dà il via all'azione che permette al Sassuolo di portarsi in vantaggio. Nella ripresa con più spazi a disposizione è l'arma in più: bravo col sinistro a realizzare la rete dello 0-2.

ARKADIUSZ MILIK

Cagliari-Napoli 0-1

L'uomo della partita. Dall'esaltazione per il gol di Bergamo alle critiche di Liverpool, passando per la doppietta col Frosinone: dopo 15 giorni dai sapori contrastanti, due settimane di elogi e critiche, il bomber polacco ha risolto un'altra partita con una perla direttamente da calcio piazzato. Un gol arrivato al 91esimo dopo averci provato più e più volte nel secondo tempo.

JUSTIN KLUIVERT

Roma-Genoa 3-2

Finalmente la prima rete in Serie A, dopo la gioia in Champions. Al quarto d’ora della ripresa ci mette la testa per servire Cristante sul 3-2 giallorosso.