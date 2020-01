Serie A, la Top 11 del 18° turno: ancora una volta tanta Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque reti segnate al Parma, cinque uomini nella Top 11. Ancora una volta l'Atalanta domina nella formazione dell'ultimo turno, denotando uno stato di forma straripante. I migliori della giornata, però, vestono la maglia di Juventus e Inter, con Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku capaci di rimediare un 8.5 in pagella. Questa la formazione tipo (4-2-3-1):

ETRIT BERISHA

SPAL-Hellas Verona 0-2

Tiene i suoi in partita come può: un miracoloso intervento su Rrahmani nel primo tempo, una, anzi due repliche nella ripresa su Pazzini.

JUAN CUADRADO

Juventus-Cagliari 4-0

Spinge tantissimo sulla destra, soprattutto durante la prima frazione di gioco. Anche nella ripresa mantiene alto lo standard di rendimento in entrambe le fasi di gioco, dando vita ad un duello ad alta velocità con Pellegrini.

AMIR RRAHMANI

SPAL-Hellas Verona 0-2

Solito impeccabile lavoro difensivo a cui si aggiunge un'insolita voglia di fare gol: ci prova con un inserimento, nel primo tempo, e con una zuccata di precisione, nella ripresa.

FRANCESCO ACERBI

Brescia-Lazio 1-2

Sontuoso dietro, l'espulsione di Cistana gli agevola il compito col solo Balotelli da controllare. È il regista difensivo e ispira il gol decisivo con un gran traversone.

ROBIN GOSENS

Atalanta-Parma 5-0

Caracolla sulla fascia, va sempre a sinistra ma raramente viene fermato perché ha lo spunto per ritrovare equilibrio dove non c'è. Firma il 3-0 con discreta tecnica, regala un gioiello per Ilicic sul 4-0.

REMO FREULER

Atalanta-Parma 5-0

Alle volte viene sacrificato sull'altare Pasalic, stavolta è il croato a osservare un turno di riposo. Legge non troppo matematica: cambiano i fattori ma non il risultato.

MARTEN DE ROON

Atalanta-Parma 5-0

Sullo 0-0 arriva leggerissimamente in ritardo per la volée e si arrabbia come fosse una finale di Coppa del Mondo. Per il resto fa il suo solito lavoro di recupero e rimessaggio.

JOSIP ILICIC

Atalanta-Parma 5-0

Ciondolante come una barca, fa venire il mal di mare agli avversari. Nel primo tempo solo Sepe gli nega la gioia del gol. Poi però prima spara la cannonata, poi firma uno slalom gigante fra Iacoponi e Grassi.

ALEJANDRO GOMEZ

Atalanta-Parma 5-0

Straordinario, l'unica pecca della sua partita è un giallo che probabilmente è più per eccesso di foga che non per un fallo in sé e per sé.

CRISTIANO RONALDO

Juventus-Cagliari 4-0

Era una delle poche squadre italiane a cui non aveva ancora segnato, si rifà con gli interessi realizzando una tripletta. Sta bene fisicamente e si vede, dopo un primo tempo senza grandi occasioni si scatena nella ripresa e riporta i suoi al comando in solitario (in attesa dell'Inter). Per efficacia sotto porta sembra tornato quello di Madrid.

ROMELU LUKAKU

Napoli-Inter 1-3

Una forza della natura, il centravanti che sposta gli equilibri. Nel primo tempo si inventa i due gol che permettono all'Inter di tornare via dal San Paolo con i tre punti.