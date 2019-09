Serie A, la Top 11 del 2° turno: è tornato Berardi. Gervinho scatenato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Top 11 della seconda giornata di Serie A è fra le più eterogenee mai viste: nove squadre rappresentate, solo Torino e Parma vantano due giocatori. Bologna, Genoa, Inter, Milan, Juventus, Sassuolo e Atalanta le altre. Due gli 8 in pagella, meritatissimi, e sono di Domenico Berardi e Gervinho. Scontata la squalifica, il capitano del Sassuolo si presenta con una tripletta che regala i primi tre punti ai neroverdi. L'ivoriano ha preso per mano il Parma ribaltando la gara di Udine. Benissimo Sirigu, decisivo a Bergamo nel 3-2 vincente per il Torino, convince Tomiyasu alla sua prima stagione in Serie A. Di seguito la formazione (4-3-3):

SALVATORE SIRIGU

Atalanta-Torino 2-3

Può fare davvero poco sui due diagonali di Duvan Zapata, il primo è praticamente imparabile. Nonostante le disattenzioni difensive riesce a bloccare diversi pericoli che arrivano dalle sue parti. Nella ripresa diventa decisivo con un paio di ottimi interventi: stilisticamente non è perfetto, ma è molto efficace.

TAKEHIRO TOMIYASU

Bologna-SPAL 1-0

Se la prima prestazione era stata positiva, la seconda è una conferma. Il terzino giapponese gioca con personalità e mette in difficoltà gli avversari, sfiorando il gol nel primo tempo.

CRISTIAN ZAPATA

Genoa-Fiorentina 2-1

Suo il gol del vantaggio, il primo in maglia rossoblù. Per il resto della gara argina alla grande sia Boateng che Vlahovic che non hanno mai occasioni.

KEVIN BONIFAZI

Atalanta-Torino 2-3

Fa gli straordinari visto che il Torino soffre soprattutto sulla corsia mancina. Ilicic crea sempre difficoltà e spesso Zapata affonda proprio dalle sue parti. Sul gol del colombiano nel primo tempo può fare davvero poco, per il resto riesce a gestire la pressione degli attaccanti avversari. Sblocca il match con un gran colpo di testa, può essere una risorsa in più sulle palle inattive per mister Mazzarri.



RICCARDO GAGLIOLO

Udinese-Parma 1-3

Da terzino è chiaramente adattato, con tutte le difficoltà che questo comporta: ma l'inserimento che lo porta al primo gol in Serie A col Parma è da applausi.

STEFANO SENSI

Cagliari-Inter 1-2

Il migliore in campo per distacco. Suo l'assist per il gol di Lautaro, prende in pieno la traversa su calcio di punizione e guadagna un calcio di rigore con una magia. MVP della gara

HAKAN CALHANOGLU

Milan-Brescia 1-0

Prima gara stagionale a San Siro, primo gol. In campionato non era mai successo, l'anno scorso. Sblocca la partita di testa, poi contribuisce ad addormentarla. Esce dopo un'ora.



SAMI KHEDIRA

Juventus-Napoli 3-2

Ha la palla del 3-0 e la manda a sbattere su Meret in uscita. Poi soltanto la traversa gli nega la gioia della rete. Meriterebbe mezzo voto in meno per quel gol sbagliato, ma a questi livelli, in questa condizione, è un giocatore di cui la Juve non può fare a meno. E infatti collassa quando esce.

DOMENICO BERARDI

Sassuolo-Sampdoria 4-1

Tre gol in 14', il capitano torna e fa impazzire il Mapei Stadium. Sarà la volta buona per la definitiva consacrazione?



DUVAN ZAPATA

Atalanta-Torino 2-3

Nei giorni del rientro del Tanque in Italia, lui ricorda di essere un corazziere. Due gol da attaccante di razza, ci va vicino in altre due occasioni nella stessa maniera, poi regala una perla a Muriel.

GERVINHO

Udinese-Parma 1-3

Nel bene e nel male, è un Parma Gervinhocentrico: conclude in prima persona in occasione del pareggio, dà il la all'azione quando la squadra va a raddoppiare. Immarcabile in occasione del tris: semina la difesa, si ferma, fa fuori Samir e mette a Inglese la palla dei tre punti.