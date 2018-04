Serie A, la Top 11 del 34° turno: Koulibaly il migliore del weekend

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly è senza se e senza ma l'uomo del 34° turno di Serie A. Il suo gol all'Allianz Stadium gli è valso l'8 in pagella, nessuno come lui nel weekend. Spicca nella Top 11 dell'ultima giornata la presenza di due giocatori del Benevento, Puggioni e Sandro, fra i protagonisti dell'impresa sannita sul campo del Milan. Ben tre laziali presenti, grazie al 4-0 alla Sampdoria. Questa la formazione ideale:

CHRISTIAN PUGGIONI

Milan-Benevento 0-1

Para anche le maledizioni lanciate dai supporter rossoneri, verrebbe da dire. Un gigante: roba da fantascienza, il clean sheet a San Siro. Quasi inquantificabili le smanacciate sui colpi rossoneri.

DAVIDE FARAONI

Udinese-Crotone 1-2

Ottima prestazione per l'ex della sfida, sempre presente in fase di spinta e si fa notare spesso per le ottime diagonali difensive. Nel finale viene mandato in avanti e sigla la rete della vittoria calabrese.

KALIDOU KOULIBALY

Juventus-Napoli 0-1

Partita enorme, ancora di più il gol che vale la vittoria all'Allianz Stadium e riapre totalmente la corsa Scudetto. Fino a quel momento perfetto nel togliere il tempo a Higuain e sul gioco aereo anche nella propria area di rigore. Monumentale anche in uscita chiudendo con 75 tocchi di qualtà e personaltià, meno solo di Jorginho.

STEFAN DE VRIJ

Lazio-Sampdoria 4-0

È diventato ormai un fattore anche in zona gol. Va a ancora a segno, realizzando la sesta rete del suo campionato. Perfetto dietro, determinante anche in attacco.

MARIO RUI

Juventus-Napoli 0-1

Sempre applicato, concede pochissimo a velocisti devastanti a campo aperto come Cuadrado. Bravissimo nel leggere le traiettorie sui continui cambi di gioco sul suo lato.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Lazio-Sampdoria 4-0

È il migliore in campo oggi. Dove gli altri non arrivano con la testa, lui arriva con il petto. Elegante, preciso, sempre leggiadro nei movimenti. Sa quando inserirsi e apre lo score con un bel colpo di testa che vale l'1-0.

SANDRO

Milan-Benevento 0-1

È leader morale e tecnico della squadra. In mediana è una diga: i sanniti reggono alla verve degli avversari soprattutto grazie al suo superiore senso tattico, che leva le castagne dal fuoco nelle situazioni più spigolose.

REMO FREULER

Atalanta-Torino 2-1

Buon primo tempo con tanti palloni toccati e più volte al cross. Si integra bene con il compagno olandese. Nella ripresa mette dentro un bel gol, secondo consecutivo.

MATTEO POLITANO

Sassuolo-Fiorentina 1-0

Indirizza il tocco di Adjapong sul suo mancino con un grande stop a seguire ed un ancor più bella traiettoria mancina che entra sul secondo palo. Una gemma. Vicino al bis nella ripresa, esce nel finale.

CIRO IMMOBILE

Lazio-Sampdoria 4-0

Si muove tantissimo là davanti, andando a scambiare sempre con i compagni per creare gli spazi giusti. Sfiora il gol in un paio di occasione, è Viviano a negargli la gioia. Poi però decide che i numeri vanno aggiornati e allora sale in cattedra: doppietta ed è sempre più capocannoniere.

IVAN PERISIC

Chievo-Inter 1-2

L’assist è qualcosa di impensabile, si inventa alcuni passaggi difficilmente interpretabili. E spacca la partita in due.