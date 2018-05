Serie A, la Top 11 del 38° turno: Antenucci e Calhanoglu da 8 in pagella

© foto di Insidefoto/Image Sport

Questo è l'undici ideale dell'ultimo turno di Serie A. Spiccano le presenze di Cagliari, Milan e Inter che grazie ai loro uomini hanno centrato gli obiettivi. Così come l'ha centrato la SPAL trascinata da Mirko Antenucci. L'attaccante molisano ha preso un 8 in pagella così come Hakan Calhanoglu, mattatore a San Siro nel 5-1 contro la Fiorentina.

NICOLAS

Juventus-Hellas Verona 2-1

One man show nel giorno in cui si celebra l'addio di un collega illustre. Si esalta su Mandzukic, smanaccia su Dybala, ipnotizza dagli undici metri Lichtsteiner. Esente da colpe sui due sigilli della Juventus.

JOAO CANCELO

Lazio-Inter 2-3

Un motorino incredibile, non molla un centimetro. Recupera palla e riparte, dà qualità anche quando l'Inter spegne la luce.

LUCA CEPPITELLI

Cagliari-Atalanta 1-0

Il gol salvezza porta la sua firma, con la fascia da capitano al braccio.

KALIDOU KOULIBALY

Napoli-Crotone 2-1

Qualche imprecisione in uscita, ma anche tantissimi interventi di puro strapotere fisico che infiammano il San Paolo. Nel finale addirittura si disimpegna in fase d'attacco.

CHARALAMPOS LYKOGIANNIS

Cagliari-Atalanta 1-0

Cross precisi e un match anche di sacrificio.

FEDERICO VIVIANI

SPAL-Sampdoria 4-1

Si posiziona in cabina di regia e fa tutto molto bene: smista palloni, dà ampiezza e geometrie. E da un suo tiro arriva il penalty che sblocca il match. Nella ripresa due assist vincenti.

MATIAS VECINO

Lazio-Inter 2-3

Compie un paio di giocate cervellotiche, spesso sbaglia qualche giocata. Ma quando è il momento di accendere la luce, si inventa il gol che vale la Champions League.

MARCELO BROZOVIC

Lazio-Inter 2-3

Uno dei migliori per atteggiamento e qualità. In quella posizione diventa fondamentale, prova a cambiare le idee quando l'Inter non c'è più

HAKAN CALHANOGLU

Milan-Fiorentina 5-1

Il turco è il protagonista della serata. Versione deluxe: all'inizio ringrazia Sportiello, poi ubriaca rispettivamente Olivera e Milenkovic per offrire i due palloni del 2-1 e del 3-1. Infine offre con il velluto per il poker di Cutrone. Che lusso.

MIRKO ANTENUCCI

SPAL-Sampdoria 4-1

Calcia alla perfezione il calcio di rigore dopo cinque minuti dal fischio d’inizio e, sempre nel primo tempo, si divora il possibile 2-0. Nella ripresa cala il tris con un fantastico e che vale la salvezza.

PARTICK CUTRONE

Milan-Fiorentina 5-1

Deve prendere le misure con un ruolo non suo, e dopo qualche minuto di rodaggio lo fa egregiamente: prima corregge di tuffo il cross di Calhanoglu di testa, poi ringrazia ancora il turco e va per la doppietta. Fuori con standing ovation.