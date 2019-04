© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulla Gazzetta dello Sport, trova ampio spazio la programmazione della prossima Serie A, il cui via è previsto per il 24 e 25 agosto 2019. Nove mesi e 380 partite dopo, il 24 maggio 2020, il campionato italiano tornerà a fermarsi. Rispetto all'edizione corrente diverse le novità in calendario: ripristinata la pausa invernale, col calcio italiano fermo dal 23 dicembre al 4 gennaio. Come detto insomma stop al Boxing Day, che non aveva convinto dal punto di vista commerciale. Inserite quattro soste per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo. La Supercoppa italiana - ad oggi valido l'accordo per la disputa in Arabia saudita - potrebbe essere disputata il 17 agosto o il 23 dicembre oppure il 4 gennaio. La Coppa Italia inizia il 4 agosto e finisce il 13 maggio.