Serie A, live dai campi - Benatia ok. Trauma al ginocchio per Cuadrado

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

16.09 - La squadra rossoblù si è allenata anche questa mattina ad Asseminello, continuando la preparazione in vista della partita di domenica sera alla Sardegna Arena contro il Napoli. La seduta è cominciata con l’attivazione tecnica a coppie. A seguire, lavoro tattico e una serie di partitelle sui 70 metri. Artur Ionita ha svolto un lavoro personalizzato a scopo precauzionale. Differenziato per Charalampos Lykogiannis. Terapie per Leonardo Pavoletti. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO

17.42 - Si sono allenati nel pomeriggio i gialloblù per continuare la preparazione alla sfida contro la Spal, lunch match della 16^ giornata di campionato. La squadra, dopo una breve attivazione in palestra e un riscaldamento in campo, ha lavorato su una serie di esercitazioni sulla fase tattica e ha svolto una partita.

EMPOLI

16.16 - Luca Antonelli ha ripreso ad allenarsi coi compagni e questa, per Beppe Iachini, è certamente una buona notizia. Il terzino sinistro doveva fare i conti con un risentimento al polpaccio che lo aveva tolto dalla disponibilità per il match col Bologna, ma ieri ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Migliora anche Pasqual, il che vuol dire che l’emergenza da quella parte sembra risolversi. La squadra tornerà ad allenarsi oggi a porte chiuse. Almeno uno dei due dovrebbe quindi rientrare per il derby con la Fiorentina, garantendo al tecnico la possibilità di proseguire col 3-5-2.

FIORENTINA

16.10 - La Fiorentina si è allenata questa mattina al Centro Sportivo di Firenze dalle ore 10: in vista c'è il derby di domenica contro l'Empoli e Pioli prosegue nella valutazione delle alternative alle molte assenze forzate dei viola proprio per il match contro gli azzurri.

FROSINONE

GENOA

17.41 - Tripletta di Favilli, doppietta di Piatek. E poi singole per Kouamè, Criscito e Lisandro Lopez. Al Centro Signorini è terminato 8-0 il test infrasettimanale con l’Imperia (Eccellenza), in cui mister Prandeli ha ruotato gli effettivi cambiando tutti gli undici all’intervallo e provando gli automatismi. Davanti a una discreta cornice di pubblico nel gelo del ‘Signorini’ la squadra, schierata con la terza divisa, ha sostenuto un allenamento allenante sulla strada che porta a Roma. Al netto delle perduranti assenze di Gunter e Mazzitelli (pure il rientrante Lapadula non è stato impiegato), lo staff ha preso visione delle risposte avute. Tra gli avversari guidati da mister Butti hanno giostrato l’ex capitano della Primavera del Genoa, Costantini (’89) e il difensore Corio (’97) con trascorsi nelle giovanili. La terna era formata dall’arbitro Scarrone con l’assistenza dei colleghi Romeo e Valle. Venerdì la preparazione procede con una seduta a porte chiuse.

INTER

JUVENTUS

16.20 - La Juventus è scesa in campo alla Continassa per preparare il derby contro il Torino. Sabato ci saranno alcuni cambi e Paulo Dybala sarà quasi certamente titolare. Mentre a centrocampo mancherà Bentancur che potrebbe essere sostituito da Emre Can. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri, allenamento normale per gli altri.

17.04 - Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Mehdi Benatia e Juan Cuadrado riportate direttamente dal sito ufficiale del club bianconero: il marocchino si è allenato con il resto del gruppo mentre il colombiano ha subito ieri sera un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni.

LAZIO

16.05 - Serata di Europa League per la Lazio che affronterà l'Eintracht Francoforte già certa di essere seconda nel girone. Simone Inzaghi ha diramato in mattinata la lista dei convocati:

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto.

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Wallace.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Murgia.

Attaccanti: Correa, Rossi.

Successivamente il club biancoceleste ha annunciato il forfait di Lucas Leiva. Al suo posto Marco Parolo.

MILAN

NAPOLI

15.00 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari al Sardegna Arena di domenica per il posticipo della 16esima giornata di Serie A (ore 18). Sotto una fitta pioggia, la squadra ha svolto attivazione a secco e riscaldamento tecnico. Di seguito partitina a porte piccole. Poi coloro che hanno giocato dall'inizio ad Anfield sono rientrati mentre gli altri uomini della rosa hanno disputato una partitina a campo ridotto. Simone Verdi ha svolto allenamento completo col gruppo.

16.14 - Secondo quanto riportato da Sky Sport per la trasferta in Sardegna sono da valutare le condizioni di tre difensori: Raul Albiol, Nikola Maksimovic e Mario Rui, che hanno speso tanto nella trasferta di Anfield contro il Liverpool, saranno monitorati nei prossimi giorni, per capire se saranno al 100%. Da valutare poi anche Insigne e Mertens ma i due non preoccupano.

PARMA

16.21 - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione sul possesso palla. L’allenamento è stato concluso da una partita a tutto campo. Luca Rigoni ha lavorato con il gruppo. Bruno Alves ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Allenamento personalizzato per Federico Dimarco, Gervinho e Pierluigi Frattali e Mattia Sprocati. Terapie, infine, per Francisco Sierralta.

ROMA

16.17 - Dopo la sconfitta rimediata ieri contro il Viktoria Plzen, è tornata al lavoro la Roma per cominciare la preparazione alla gara di domenica sera all'Olimpico contro il Genoa. La squadra di Di Francesco è scesa in campo alle 11:00 al Fulvio Bernardini e, come ogni seduta d'allenamento post gara, il gruppo è stato diviso in due con un lavoro di scarico per chi ha giocato la gara di Champions League. Individuale in campo per De Rossi, Dzeko ed El Shaarawy. Lavoro individuale in palestra per Lorenzo Pellegrini.

SAMPDORIA

17.40 - Ancora un allenamento sulla strada che porta a Sampdoria-Parma. Nel quartier generale del “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati hanno effettuato esercitazioni e partitelle pomeridiane a tema tattico. Alla seduta hanno preso parte anche Edgar Barreto e Vasco Regini, sempre impegnati nel percorso di recupero della miglior condizione fisica; presenti inoltre i Primavera Mohamed Bahlouli, Axel Campeol, Tommaso Farabegoli, Tommaso Maggioni, Daouda Peeters, Marco Perrone, Aris Sorensen, Ognjen Stijepovic, Markus Soomets e Jamie Yayi Mpie. Sul fronte dei singoli specifico per Lorenzo Tonelli, fisioterapia per Bartosz Bereszynski. Domani, venerdì, la squadra tornerà all’opera in mattinata.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

17.40 - Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia con un allenamento tecnico-tattico ed esercitazioni a tema. Walter Mazzarri dirigerà domani pomeriggio la seduta di rifinitura cui farà seguito, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.

UDINESE