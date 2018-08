Serie A, live dai campi - Bologna, Destro a parte. Milan, ecco i due nuovi

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista dell'inizio della Serie A. Ormai i vari ritiri sono quasi completati, la maggior parte dei club sono tornati nei propri quartier generali per gli allenamenti. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

19.11 - Archiviata la vittoria sull'Hapoel Haifa e il terzo turno di qualificazione all'UEFA Europa League 2018-2019, Gomez e compagni potranno ora concentrarsi sull'esordio in campionato. Dopo la ripresa di stamattina, i nerazzurri si alleneranno (porte chiuse) sabato e domenica al centro Bortolotti in vista del match con il Frosinone, posticipo della prima giornata della Serie A TIM 2018-2019. Appuntamento alle 20.30 di lunedì allo stadio di Bergamo.

Ricomincia così l'avventura in campionato della squadra di Gasperini e anche un mini-ciclo di partite importanti che vedranno l'Atalanta in campo per ben cinque volte tra campionato e play-off di Europa League da domenica a inizio settembre.

BOLOGNA

19.17 - A due giorni dall’apertura del campionato la squadra è tornata al lavoro nel pomeriggio di Casteldebole, per una serie di esercitazioni tattiche e prove di movimenti d’attacco. Tutti in gruppo a disposizione di Inzaghi ad eccezione di Mattia Destro (terapie e allenamento differenziato) e di Godfred Donsah (terapie).

CAGLIARI

14.49 - A due giorni dall’esordio in campionato, il Cagliari si è allenato per preparare la sfida del “Castellani” contro l’Empoli (domenica 19 agosto, ore 20.30). Questa mattina ad Asseminello i rossoblù hanno iniziato la seduta con esercizi di attivazione e propriocettivi. Parte centrale dell’allenamento incentrata sulla tattica: sviluppi offensivi ed esercitazioni sulla fase difensiva a squadre contrapposte. L’ultima parte della sessione ha visto la squadra impegnata in una sessione di cross e tiri in porta. Lavoro personalizzato per Rafael.

CHIEVO VERONA

17.22 - Questi i convocati del ChievoVerona per la prima giornata di campionato, in programma domani alle 18, contro la Juventus:

Portieri: Seculin, Semper, Sorrentino.

Difensori: Bani, Barba, Depaoli, Cacciatore, Jaroszynski, Rossettini, Tanasijevic, Tomovic.

Centrocampisti: Birsa, Giaccherini, Hetemaj, Kiyine, Obi, Radovanovic, Rigoni.

Attaccanti: Djordjevic, Leris, Meggiorini, Pellissier, Stepinski.

EMPOLI

14.55 - Allenamento al mattino per gli azzurri al Sussidiario; domani pomeriggio ultima seduta prima dell'esordio in campionato domenica con il Cagliari.



Allenamento al mattino per gli azzurri al Sussidiario; domani pomeriggio ultima seduta prima dell'esordio in campionato domenica con il Cagliari pic.twitter.com/Hvx8Aagem8 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 17 agosto 2018

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

13.30 - La Juventus si è in vista della gara contro il Chievo. Domani, il tecnico livornese potrebbe affidarsi al 4-2-3-1: in porta ci sarà Szczesny. In difesa sulla destra è aperto il ballottaggio fra Cuadrado e Cancelo, in mezzo toccherà a Bonucci e Chiellini, mentre a sinistra agirà Alex Sandro. A centrocampo la certezza è Pjanic e al suo fianco ci sarà uno fra Khedira e Can. Mentre in attacco dovrebbero muoversi Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa e Ronaldo. La seduta mattutina è terminata intorno alle 12.

14.30 - La Juventus, tramite il suo sito internet, ha fornito l'elenco dei convocati per la sfida contro il Chievo:: ,Sono 21 gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima gara di campionato, che alle 18.00 di sabato vedrà la Juventus affrontare il Chievo allo stadio Marcantonio Bentegodi.

Questo l'elenco dei convocati per la trasferta di Verona, diramato dal tecnico al termine dell'allenamento sostenuto questa mattina al JTC:

1 Szczesny

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Cuadrado

17 Mandzukic

19 Bonucci

20 Cancelo

21 Pinsoglio

22 Perin

23 Emre Can

24 Rugani

30 Bentancur

33 Bernardeschi

LAZIO

15.00 - E' appena arrivato Simone Inzaghi in sala stampa. Ora comincia la conferenza, per cui vi rimandiamo alla diretta testuale di Tuttomercatoweb.com nella nostra homepage.

17.40 - Rifinitura straordinaria allo Stadio Olimpico nella vigilia di Lazio-Napoli. Alle ore 17.30 la squadra di Inzaghi ha effettuato l'ingresso all'interno dell'impianto romano per quello che sarà l'ultimo allenamento in vista del match di domani sera contro i partenopei. L'inizio della seduta è previsto per le ore 18: il mister biancoceleste dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione tra difesa e centrocampo.



Un po’ di torello per iniziare ⚽️🏃‍♂️ pic.twitter.com/C8o7ROgxQ6 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 17 agosto 2018

MILAN

13.44 - Il Milan è tornato ad allenarsi oggi a Milanello con una sola seduta al mattino: il ritrovo in spogliatoio era fissato alle 10.00, poi in campo alle 10.30.

14.01 - Dopo i classici primi test di Milanello, Diego Laxalt e Samu Castillejo sono passati al lavoro con tutto il resto della squadra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, i due stanno lavorando regolarmente con l'intero gruppo a disposizione di Rino Gattuso.

NAPOLI

14.59 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il debutto in Serie A contro la Lazio nell'anticipo di sabato all'Olimpico. La squadra ha svolto riscaldamento a secco e poi con il pallone in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.

- I convocati -

Portieri: Karnezis, Contini, Marfella

Difensori: Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Maksimovic

Centrocampisti: Allan, Diawara, Fabian, Hamsik, Rog, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Ounas, Verdi



PARMA

ROMA

14.22 - La Roma continua la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro il Torino. La squadra di Eusebio Di Francesco ha iniziato la seduta passando primi 40’ in sala video per studiare l’avversario. In campo, invece, dopo la fase di attivazione, è cominciata la fase tattica: inizialmente il mister ha schierato due squadre 11 contro 11 mentre, successivamente, il gruppo si è dedicato agli schemi offensivi e sui calci da fermo. Tutti i giocatori sono a disposizione del mister tranne Nzonzi e Bianda, i quali hanno effettuato lavoro differenziato.



Iniziata la seduta del venerdì a Trigoria: si continua a lavorare in vista di #TorinoRoma 💪#ASRoma pic.twitter.com/2tBLCUuu83 — AS Roma (@OfficialASRoma) 17 agosto 2018

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

18.57 - Al Centro Sportivo “GB Fabbri” è passato a incitare e sostenere la squadra l'attore Ubaldo Pantani nel suo CronoFioretto2018.



Al Centro Sportivo “GB Fabbri” @spalferrara è passato a incitare e sostenere la squadra @ubaldopantani nel suo #CronoFioretto2018 un pensiero per le associazioni di volontariato in particolare @assgiulia #ForzaSpal ⚪️🔵 pic.twitter.com/LxDOg4duBJ — SPAL (@spalferrara) 17 agosto 2018

TORINO

18.58 - Allenamento pomeridiano per il Torino FC al Filadelfia. Sessione tecnico-tattica alla quale hanno partecipato i nuovi calciatori Djidji e Soriano. Rincon ha svolto parte del lavoro con la squadra. Domani pomeriggio seduta di rifinitura cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita.



UDINESE