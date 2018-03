Serie A, live dai campi - Caldara a parte. Hamsik operato alle tonsille

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA

I nerazzurri, questa mattina, hanno sostenuto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare agli undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Bastoni, Berisha, Cornelius, Cristante, de Roon, Freuler, Hateboer, Ilicic, Mancini, Melegoni, Spinazzola), mentre Caldara ha proseguito col programma di lavoro personalizzato

BENEVENTO

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister De Zerbi, la preparazione di Sandro e compagni in vista della gara contro la Lazio (31 marzo, ore 15:00, stadio “Olimpico” di Roma), riprende nel pomeriggio.

BOLOGNA

Dopo il pareggio di Roma, la squadra ha ripreso gli allenamenti nella giornata di oggi al centro tecnico Niccolò Galli, in assenza degli otto rossoblù convocati dalle proprie Nazionali. Previste due sedute a porte aperte, alle 11 e alle 14:30.

CAGLIARI

CHIEVO

La squadra di Rolando Maran si è ritrovata in mattinata per la prima delle due sedute di allenamento previste.

CROTONE

FIORENTINA

GENOA

HELLAS VERONA

I gialloblù hanno ripreso gli allenamenti questa mattina alle ore 11 presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra si è ritrovata agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia per preparare la sfida contro l'Inter, in programma sabato 31 marzo (ore 15) allo stadio 'Meazza'.

INTER

JUVENTUS

Di rientro dalla propria Nazionale, Alex Sandro è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali, che hanno confermato quanto emerso in sede di raduno del Brasile: il calciatore presenta un risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra ed inizierà fin da oggi le terapie.

LAZIO

Al termine di due giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi, la Lazio scende in campo presso il Centro Sportivo di Formello per dare inizio alla preparazione che porterà i biancocelesti ad affrontare il Benevento allo Stadio Olimpico di Roma al rientro dalla sosta del campionato. In particolare, l’allenamento degli uomini di mister Simone Inzaghi è previsto per le ore 15:00.

MILAN

NAPOLI

Marek Hamsik è stato operato questa mattina alla Clinica Ruesch dal Professor D'Angelo che gli ha praticato una tonsillectomia. All'intervento, perfettamente riuscito, erano presenti il medico sociale del Napoli, Dott. Alfonso De Nicola, e la Professoressa Salerno. Hamsik entro domani rientrerà a casa e non parteciperà al ritiro della Nazionale slovacca.

ROMA

Trascorsi i due giorni di risposo concessi da mister Di Francesco i giallorossi, orfani dei membri impegnati con le loro nazionali, sono tornati questa mattina al Fulvio Bernardini per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna tra 10 giorni. La giornata di allenamento è iniziata con un workshop sull'integrità del gioco e lotta al matchfixing (Lega, Sportradar e Credito Sportivo hanno illustrato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze). Successivamente il gruppo si è dedicato a un lavoro in palestra e, infine, a una parte atletica. Individuale per Karsdorp e Defrel. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

SASSUOLO

La squadra neroverde sosterrà oggi una doppia seduta di allenamento a porte chiuse al Ricci.

SPAL

TORINO

Il Torino FC riprende oggi gli allenamenti in vista della sfida contro il Cagliari. Il programma prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

UDINESE