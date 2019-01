Serie A, live dai campi - Convocato Paquetà. Mandzukic out per Bologna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Squadre al lavoro, in vista della Coppa Italia e della ripresa del campionato di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della gara di coppa Italia contro il Cagliari, in programma alla Sardegna Arena lunedì alle 17,30.

Mister Gian Piero Gasperini, questa mattina sul campo sintetico del centro Bortolotti di Zingonia, ha diretto una seduta d’allenamento che prevedeva lavoro con la palla e partitelle. Berisha, de Roon, Gosens e Varnier hanno lavorato a parte.

BOLOGNA

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juventus di Coppa Italia. Ecco l’elenco completo.

PORTIERI: Da Costa, Santurro, Skorupski.

DIFENSORI: Calabresi, Corbo (25), Danilo, De Maio, Dijks, Gonzalez, Helander, Mattiello, Mbaye.

CENTROCAMPISTI: Donsah, Krejci, Pulgar, Soriano, Svanberg.

ATTACCANTI: Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini, Palacio, Sansone.

CAGLIARI

La squadra rossoblù prosegue ad Asseminello la preparazione in vista della partita di Coppa Italia di lunedì contro l'Atalanta. La seduta di oggi è cominciata con l'attivazione su calci piazzati a sfavore.Quindi, esercitazioni con tecnica a coppie. Infine, partitella a 70 metri. Lavoro personalizzato per Klavan. A riposo Cerri per un affaticamento muscolare

CHIEVOVERONA

Doppia seduta di allenamento per i gialloblù oggi a Veronello. In quella mattutina i giocatori hanno svolto esercizi di forza, mentre nel pomeriggio, a seguito di un’attivazione fisica, sono stati effettuati esercizi di possesso, lavoro a stazioni con conclusione e uno contro uno, per terminare poi con un torneo a tre squadre.

EMPOLI

Gli azzurri sono tornati ad allenarsi stamattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Domani, alle ore 15.00 allo Stadio Castellani, amichevole con il Perugia

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

Metà del ritiro spagnolo se n’è andato. Altro giorno consecutivo con il sole in faccia alla Pinatar Arena per il team alle prese con una doppia sessione impegnativa. Stamattina la preparazione è stata focalizzata sugli aspetti atletici, a cominciare da rilevazioni sulle capacità anaerobiche. I preparatori hanno messo in campo un test durissimo, necessario ad aggiornare le schede di allenamento e formare gruppi di lavoro uniformi per gli sviluppi futuri.

INTER

JUVENTUS

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Bologna, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Siano

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Bonucci, Alex Sandro, Rugani, Spinazzola

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Kean, Bernardeschi.

LAZIO

MILAN

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Sampdoria, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ecco l'elenco completo, in cui figura per la prima volta Lucas Paquetà.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetà

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Higuain.

NAPOLI

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo. Amato Ciciretti e Gervinho hanno lavorato con i compagni. Lavoro personalizzato per Roberto Inglese e Matteo Scozzarella. Terapie. infine, per Luca Rigoni. Questo l'elenco dei convocati per la sfida amichevole contro il Ravenna:

PORTIERI: Bagheria, Frattali, Sepe;

DIFENSORI: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta.

CENTROCAMPISTI: Barillà, Camara*, Deiola, Dezi, Munari, Stulac;

ATTACCANTI: Baraye, Biabiany, Ceravolo, Ciciretti, Davordzie*, Di Gaudio, Gervinho, Siligardi, Sprocati.

ROMA

Continua la preparazione della Roma alla prima gara dell'anno solare, in programma lunedì sera all'Olimpico contro l'Entella, sfida che vale per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si sono ritrovati alle 11:00 gli uomini di Di Francesco per sostenere la seduta d'allenamento odierna al Fulvio Bernardini, che è iniziata in palestra. In seguito, la squadra si è spostata sul campo di gioco per effettuare un torello di riscaldamento, un focus tattico ed infine una partita a campo ridotto. Steven Nzonzi e Daniele De Rossi hanno svolto lavoro individuale in palestra. Individuale in campo invece per Manolas, Coric, Santon ed El Shaarawy. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Vigilia di Coppa Italia per la Sampdoria, che si prepara ad affrontare la SPAL nel quarto turno della seconda competizione nazionale. Attivazione in campo e in palestra, quindi una lunga seduta tecnico-tattica e sviluppo delle palle inattive. Un programma al quale non hanno preso parte i soli Edgar Barreto e Bartosz Bereszynski, alle prese con i rispettivi lavori individuali di recupero tra campo e palestra.

SASSUOLO

Allenamento pomeridiano quest'oggi per il Sassuolo Calcio che sul campo di Ca'Marta ha svolto riscaldamento, possessi palla e partitella a tema su metà campo. Lavoro differenziato per Adjapong, Di Francesco, Ferrari, Lemos, Marlon, Odgaard e Sernicola.

SPAL

Come testimoniano gli scatti pubblicati su Twitter, la squadra di Leonardo Semplici si è allenata in mattinata in vista della ripresa del campionato e della sfida contro il Bologna.

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul campo principale. Nkoulou ha svolto una parte del programma odierno con la squadra, mentre Moretti ha ancora seguito un programma personalizzato. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura cui seguirà – per i calciatori convocati contro la Fiorentina – la partenza per il ritiro prepartita.

UDINESE