Serie A, live dai campi - Cutrone a parte. Differenziato per Palacio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista del turno infrasettimanale di campionato, il sesto previsto in calendario. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.00 - Dopo il pareggio di ieri sera a Milano, i nerazzurri questa mattina hanno già ripreso ad allenarsi in vista del turno infrasettimanale contro il Torino, in programma mercoledì, con inizio alle 21, allo stadio di Bergamo. Mister Gian Piero Gasperini ha diversificato i carichi di lavoro in base al minutaggio di ieri. Allenamento di scarico per chi ha giocato; esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto per gli altri.

IN OTTICA TORINO - Ieri hanno cambiato la sfida di San Siro, mercoledì potrebbero essere schierati dal 1'. Zapata e Rigoni dovrebbero guidare l'attacco degli orobici insieme a Gomez: Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Rigoni, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

15.35 - Di buon mattino il Bologna ha ripreso i lavori a Casteldebole a due giorni dal turno infrasettimanale di Torino: seduta defaticante per i titolari di ieri con la Roma, partitella a metà campo per gli altri. Allenamento differenziato per Rodrigo Palacio, terapie per Filip Helander e Godfred Donsah.

IN OTTICA JUVENTUS - Filippo Inzaghi potrebbe confermare gran parte della squadra che ha ottenuto la prima vittoria in campionato: Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili, Krejci; Orji, Santander.

CAGLIARI

IN OTTICA SAMPDORIA -

CHIEVO VERONA

IN OTTICA GENOA -

EMPOLI

14.15 - Azzurri di nuovo in campo stamani al Sussidiario: la squadra tornerà al lavoro domani pomeriggio in vista di Empoli-Milan di giovedì sera.

Azzurri di nuovo in campo stamani al Sussidiario: la squadra tornerà al lavoro domani pomeriggio in vista di #EmpoliMilan di giovedì sera pic.twitter.com/N2qJzqtMyh — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 24 settembre 2018

IN OTTICA MILAN - Lo squalificato Zajc sarà rimpiazzato da Bennacer, con lo spostamento di Krunic sulla trequarti. L'alternativa è Traoré. Questo il probabile 11: Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Bennacer, Capezzi, Acquah; Krunic; La Gumina, Caputo.

FIORENTINA

Giornata di conferenza stampa per Stefano Pioli, che a proposito della sfida con l'Inter ha dichiarato: ""Mi preoccupa la forza della squadra e la mentalità. Oltre tutto questo dobbiamo pensare anche alla determinazione che i nostri avversari hanno trovato vincendo le ultime due partite in extremis. Vogliamo giocarcela, non guardiamo la classifica adesso e andremo a San Siro per mettere in campo le nostre idee. Servirà continuità per tutti i 95 minuti".

IN OTTICA INTER - Stefano Pioli dovrebbe confermare i protagonisti della convincente vittoria contro la SPAL: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

FROSINONE

IN OTTICA ROMA -

GENOA

14.03 - A Pegli mister Ballardini ha radunato la squadra in mattinata. I giocatori scesi in campo con la Lazio hanno svolto lavoro di recupero tra campo, palestra e massaggi. Per gli altri una seduta articolata in diverse fasi, con una razione atletica particolarmente abbondante. All’allenamento hanno preso parte cinque giovani: Adamoli, Dumbravanu, Gasco, Micovschi, Zvekanov. Presenti al ‘Signorini’ il direttore sportivo Mario Donatelli e il ds della Primavera Carlo Taldo.

IN OTTICA CHIEVO - L'unica novità rispetto al match dell'Olimpico dovrebbe esserci sulla corsia destra, dove Lazovic è pronto a rilevare Gunter. In rampa di lancio anche Sandro, rientrato contro la Lazio: Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Sandro, Hiljemark, Criscito; Kouamé, Piatek.

INTER

IN OTTICA FIORENTINA -

JUVENTUS

15.30 - Il calendario di questa fase di stagione è serratissimo, e ancora una volta il day after della trasferta di Frosinone è anche l’antivigilia di Juve-Bologna, infrasettimanale di campionato, mercoledì sera all’Allianz Stadium. Bianconeri al lavoro quindi in tarda mattinata, dopo il rientro notturno da Frosinone: scarico in palestra, come sempre, per i giocatori maggiormente impegnati ieri, campo per gli altri.

IN OTTICA BOLOGNA - Questi i probabili 11 di Allegri per il Bologna: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.

LAZIO

16.05 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:00. Iniziale riscaldamento atletico per l’intero gruppo che, successivamente, ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sulle conclusioni in porta. In seguito i biancocelesti che sono scesi in campo dal primo minuto in Lazio-Genoa sono stati alle prese con un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo ha concluso la seduta odierna con un’ampia fase tecnica e con la consueta partitella a campo ridotto

IN OTTICA UDINESE - Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa in vista del derby di sabato. Luis Alberto dovrebbe rientrare dal 1': Strakosha; Caceres, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic; Luis Alberto; Immobile.

MILAN

Il Milan questa mattina è tornato ad allenarsi a Milanello, suddiviso in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro defaticante in palestra. I giocatori che non sono partiti titolari ieri, invece, hanno sostenuto una seduta sul campo rialzato. Come riferisce Milan TV, dopo la consueta fase di riscaldamento, c'è stato un lavoro di mobilità articolare e poi sul possesso palla, mirato a giocare su tutta l'ampiezza del campo. Infine, partitelle a tema. Luigi Di Biagio, allenatore dell'Under 21 italiana, è stato ospite nel centro sportivo rossonero nel corso della mattinata.

IN OTTICA EMPOLI - Per quanto riguarda i singoli, Patrick Cutrone non si è allenato in gruppo oggi. Gattuso dovrebbe confermare i titolari scesi in campo contro l'Atalanta: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

NAPOLI

14.00 - Dopo il successo di Torino, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti questa mattina a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Parma per il turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A in programma mercoledì al San Paolo. Coloro che hanno giocato dall'inizio all'Olimpico hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco in avvio. Successivamente torello e seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro tecnico ed esercitazioni al tiro. Chiusura con partitina 5 contro 5.

IN OTTICA PARMA - Carlo Ancelotti non dovrebbe operare un grande turnover nonostante la sfida di sabato contro la Juventus: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

PARMA

IN OTTICA NAPOLI -

ROMA

14.30 - Dopo aver trascorso la notte in ritiro nel centro sportivo di Trigoria, la Roma è tornata ad allenarsi per cominciare a preparare l'impegno casalingo di mercoledì sera col Frosinone. Presente in campo anche Dzeko che ieri dopo il ko di Bologna aveva raggiunto Milano (col permesso della società) per un evento legato a uno sponsor. Il bosniaco è rientrato nella Capitale in mattinata e ha svolto un lavoro di recupero assieme agli altri compagni impiegati da Di Francesco al Dall'Ara. Il resto della squadra si è allenata regolarmente sotto gli occhi del ds Monchi, annunciato all'evento 'World Football Summit' in corso a Madrid (dove fra gli altri ha parlato il presidente della Juventus, Agnelli) ma rimasto a Trigoria in questo momento critico per i giallorossi. (fonte: ANSA)

IN OTTICA FROSINONE - Di Francesco vuole ritrovare vittoria e certezze. In campo scenderà il miglior 11: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Under, Dzeko, El Shaarawy.

SAMPDORIA

IN OTTICA CAGLIARI -

SASSUOLO

IN OTTICA SPAL -

SPAL

IN OTTICA SASSUOLO -

TORINO

14.15 - Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione tecnico-tattica, a video e sul campo, in vista della trasferta di dopodomani a Bergamo contro l’Atalanta.

IN OTTICA ATALANTA - Terapie e lavoro differenziato per Falque, mentre De Silvestri ha svolto una parte del lavoro odierno con i compagni. Domani pomeriggio sessione di rifinitura allo stadio Olimpico Grande Torino e poi partenza per il ritiro prepartita. Questo il probabile 11: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Soriano, Meité, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti.

UDINESE

14.55 - I friulani, archiviata la convincente vittoria contro il Chievo, questa mattina sono tornati in campo per la ripresa. L’undici iniziale ha svolto il consueto lavoro di scarico in palestra. I subentrati e i ragazzi che sono rimasti in panchina rappresentati da Vizeu, Barak, D’Alessandro, Lasagna, Coulibaly, Mallè, Machis, Wague, Ter Avest, Balic, Opoku, Pontisso si sono allenati sui campi del Bruseschi. Lo staff agli ordini di mister Velazquez ha impostato l’allenamento in due fasi. La prima caratterizzata da una serie di accelerazioni e andature mentre nella seconda largo spazio al pallone: lanci, stop, passaggi con il compagno e conclusioni in porta. La sessione è stata conclusa da una partitella a campo ridotto 6 contro 6 con la variante di un giocatore jolly a rotazione.