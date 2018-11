Serie A, live dai campi - De Rossi verso la guarigione. Samp, due rientri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Allenamento questo pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia per Gomez e compagni. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta di lavoro sul campo principale della sede nerazzurra. Assenti i 13 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Masiello e Toloi si sono regolarmente allenati con il resto del gruppo, mentre Palomino, Tumminello e Varnier hanno proseguito con i programmi di lavoro personalizzati.

Domani, sempre a Zingonia, si chiuderà la settimana di lavoro con un allenamento al mattino. Poi due giorni di riposo e da martedì riprenderà la preparazione in vista della trasferta di Empoli.

BOLOGNA

Nel pomeriggio di oggi la squadra ha continuato la preparazione a #BFCFiorentina senza i tanti Nazionali: riscaldamento atletico e partitella a metà campo per i rossoblù di Inzaghi. Federico Mattiello si è allenato in seduta differenziata. Sebastien De Maio ha svolto un programma di lavoro personalizzato.

CAGLIARI

Allenamento mattutino per il Cagliari ad Asseminello. Seduta di lavoro iniziata in palestra con l’attivazione che ha previsto addominali ed esercizi di core stability. Quindi tutti in campo dove i giocatori hanno disputato un torneo di calcio tennis per concludere poi la sessione con una serie di tiri in porta. Assenti i nazionali Barella, Cragno, Pavoletti, Romagna, Bradaric e Ionita. Lavoro personalizzato per Faragò, Farias e Klavan. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO

EMPOLI

Domani, sabato 17 novembre, la prima squadra di mister Iachini sosterrà una partita di allenamento contro la Primavera di mister Zauli. La gara avrà inizio alle ore 15.00 e si giocherà allo Stadio Castellani (per i tifosi che vorranno assistere alla gara sarà aperto il settore di Tribuna Inferiore).

FIORENTINA

16.18 - Ulteriori aggiornamenti sul fronte German Pezzella: secondo quanto ricostruito da Firenzeviola.it, il capitano della Fiorentina oggi è stato visitato al centro sportivo dallo staff medico viola e la diagnosi è quella che è stata riportata nel report dei giorni scorsi (lesione tra 1° e 2° grado del bicipite femorale della coscia destra). Adesso la Fiorentina lascerà a riposo il giocatore, per permettergli di riprendersi dal lungo viaggio in Argentina e dal fuso orario, poi all'inizio della settimana prossima lo staff capitanato dal dottor Luca Pengue analizzerà l'evoluzione dell'infortunio e la reazione di Pezzella alle prime cure. Non viene dunque stimato alcun tempo di recupero in vista della ripresa del campionato contro il Bologna o della super sfida contro la Juventus.

FROSINONE

Ultima seduta di allenamento della settimana per i giallazzurri che questa mattina si sono ritrovati a Ferentino. Dopo un torello iniziale i ragazzi hanno svolto un lavoro per reparti, alcune esercitazioni tecniche ed una partitella finale a campo ridotto. Sempre assenti i nazionali Krajnc, Campbell e Pinamonti, differenziato per Molinaro e Ardaiz mentre si sono sottoposti alle terapie del caso sia Ciano che Hallfredsson. Domani alle 15 allo stadio Benito Stirpe è in programma l’amichevole contro il Perugia.

GENOA

Ultimo allenamento della settimana sabato al Campo Gambino di Arenzano, con una seduta a porte aperte che avrà inizio alle 10:30. Nella giornata di venerdì la squadra è stata sottoposta a carichi voluminosi, con la prima parte atletica a Pegli e la seconda tecnico-tattica, alla presenza di undici ragazzi della Primavera, nella vicina località della riviera di ponente. Una simulazione a campo grande per le prove in partita ha chiuso il programma odierno. Progressi si registrano, chi più, chi meno, per gli elementi allenatisi a parte negli ultimi giorni.

INTER

Radja Nainggolan torna a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il centrocampista belga sta risolvendo il problema alla caviglia che lo tormenta da settimane e lo ha tenuto fuori contro l'Atalanta. Il prossimo 24 novembre, contro il Frosinone, l'Inter potrebbe riavere in campo il suo ninja.

JUVENTUS

La Juventus prosegue la preparazione al JTC, anche se il gruppo è ridotto all'osso visti i tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri si sono dedicati ad una seduta incentrata principalmente sulla parte atletica, prima di darsi appuntamento a domani per un nuovo allenamento.

Nella tarda mattinata è rientrato alla base anche Mario Mandzukic, che ha svolto un lavoro personalizzato. L'attaccante è stato premiato ieri allo stadio Maksimir di Zagabria dalla federazione croata per lo splendido percorso nel Mondiale della scorsa estate. Il riconoscimento, una maglia celebrativa consegnatagli prima della partita tra Croazia e Spagna, valevole per la Nations League, segue quello ricevuto martedì scorso dal Presidente della Repubblica Croata Kolinda Grabar-Kitarović, che ha insignito Mario dell'onorificenza statale dell’Ordine del Duca Branimir.

LAZIO

Amichevole con la Cavese per i biancocelesti: domani la squadra di Simone Inzaghi affronterà la U.S. Cavese 1919, militante nel campionato di Eccellenza laziale, in una partita di allenamento a porte chiuse, a partire dalle 10.

MILAN

17.12 - Contrattura muscolare per Alessio Romagnoli: secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il difensore del Milan ha appena lasciato il ritiro della Nazionale.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato ritornerà domenica 25 novembre con Napoli-Chievo, 13esima giornata di Serie A. Al Centro Tecnico la giornata è stata caratterizzata dalla partita Napoli A-Napoli B, svoltasi sul campo 3, con gli azzurri presenti a Castel Volturno più gli elementi della squadra Primavera. La gara è terminata 5-2 con doppiette di Verdi e Callejon, gol di Younes e reti di Palmieri e Zedadka. Differenziato per Luperto, Chiriches ha lavorato col pallone sul campo 1 proseguendo nella sua tabella di recupero personalizzata. La squadra riprenderà gli allenamenti martedì.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da un’esercitazione tattica.

Antonino Barillà e Alessio Da Cruz hanno lavorato con i compagni. Matteo Scozzarella ha svolto una parte del lavoro con il gruppo. Gianni Munari e Antonio Di Gaudio hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie, infine, per Federico Dimarco, Massimo Gobbi e Francisco Sierralta. Assenti Alessandro Bastoni e Leo Stulac impegnati con le rispettive Nazionali.

ROMA

Nella gara di ieri della Grecia contro la Finlandia, il difensore della Roma Kostas Manolas è stato costretto ad uscire al 28esimo del primo tempo a causa di un problema fisico. Secondo Gazzetta.gr il centrale giallorosso ha riportato una distorsione di primo grado alla caviglia. Un contrattempo non preoccupante ma che comporterà comunque qualche giorno di stop per il completo recupero.

17.34 -

Buone notizie per la Roma: secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Daniele De Rossi è più vicino alla guarigione. Il suo rientro in gruppo, nello specifico, è previsto nei prossimi giorni.

SAMPDORIA

Mattinata a gruppi per reparti tra palestra e tattica sul campo, pomeriggio a base di attivazione tecnica, sviluppo del possesso-palla e lavoro atletico. Questo il programma seguito dalla Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco, dove Vasco Regini e Gabriele Rolando hanno svolto l’intera doppia seduta con i compagni mentre Edgar Barreto è stato sottoposto a terapie, fisioterapia e alle prime attività individuali specifiche sul rettangolo verde.

SASSUOLO

Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio: oggi i neroverdi hanno sostenuto una doppia seduta allo Stadio Ricci. Al mattino riscaldamento, lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo, mentre nel pomeriggio attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Jeremie Boga e Jens Odgaard.

Claud Adjapong, causa infortunio riportato ieri nel corso della partita Italia-Inghilterra, è rientrato questa mattina dal ritiro della Nazionale Under 21 sottoponendosi ad accertamenti diagnostici specifici che hanno evidenziato la frattura composta della diafisi distale del perone della gamba sinistra. Nei prossimi giorni saranno fatti ulteriori accertamenti e valutazioni.

Domani la squadra si allenerà al mattino sempre allo Stadio Ricci.

SPAL

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una seduta equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Tutti a disposizione, ad eccezione ovviamente di Aina, Damascan, Lukic, Parigini, Rincon e Sirigu convocati con le rispettive Nazionali. Il programma di domani prevede una sessione di lavoro pomeridiana

UDINESE

Mattinata dedicata dal Mister alla cura dei dettagli.

L'allenamento inizia con un lavoro di attivazione al Bruseschi e prosegue con un'esercitazione tecnico-tattica sul terreno della Dacia Arena.

Due tempi di mezz'ora in cui l'allenatore ha dispensato consigli e indicazioni fermando spesso il gioco.

Attenti e concentrati, i giocatori hanno seguito alla lettera le indicazioni di Mister Nicola.

La squadra riposerà nel weekend e si ritroverà lunedì pomeriggio alle 15.00 per la ripresa della preparazione in vista di Udinese-Roma.