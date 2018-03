Serie A, live dai campi - Differenziato per Matri. Ghoulam torna a correre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

Ultimo allenamento della settimana per i nerazzurri quello di oggi al Centro Bortolotti di Zingonia: la squadra si ritroverà ora nel pomeriggio di lunedì 26 marzo. Gli atalantini hanno lavorato questa mattina agli ordini di Gian Piero Gasperini e del suo staff, per Mattia Caldara sempre allenamento differenziato.

BENEVENTO

È proseguita, sul sintetico dell’Hotel Europa di Venticano, la preparazione di Sandro e compagni alla gara del prossimo 31 marzo in casa della Lazio. Attivazione muscolare, esercitazioni atletiche e focus tattico con partitella finale: questo il programma di lavoro svolto dai giallorossi agli ordini dello staff tecnico. Differenziato per Iemmello.

BOLOGNA

Altre due sedute di allenamento oggi per i rossoblù, senza i compagni impegnati in Nazionale: al mattino il gruppo di Donadoni ha svolto in campo una serie di esercitazioni tecniche, al pomeriggio lavoro atletico in palestra. Differenziato per Andrea Poli, Angelo Da Costa e Riccardo Orsolini; terapie per Emil Krafth.

CAGLIARI

I rossoblù hanno disputato una partita a ranghi misti ad Asseminello con la Primavera rientrata a Cagliari dopo la Viareggio Cup. Due tempi da 25’: sono andati in gol Diego Farias e Riccardo Doratiotto. Assenti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Tutti gli altri effettivi della rosa sono a disposizione. Luca Cigarini procede col percorso riabilitativo stabilito per lui: oggi il centrocampista rossoblù è stato impegnato nella corsa sul campo.

CHIEVO

Seduta mattutina per la squadra di Rolando Maran, che si è ritrovata alle 10:30 al centro sportivo.

CROTONE

Seduta pomeridiana al centro sportivo per il Crotone. I rossoblù, dopo il doppio impegno di ieri, si sono ritrovati alle ore 14 all’Antico Borgo e poco dopo sono scesi in campo per sostenere, dopo la classica attivazione, un lavoro tecnico-tattico e una serie di partitine a tema in campo ridotto e successivamente a metà campo. A chiudere la sessione, una partitella. Rispetto alla giornata di ieri, Pavlovic non ha preso parte all’allenamento a causa di un affaticamento.

FIORENTINA

GENOA

Amichevole di lusso a Montecarlo. Il Genoa affronterà il Monaco, squadra dove milita l'ex Pietro Pellegri. Calcio d'inizio alle ore 18.

HELLAS VERONA

Doppia seduta di allenamento per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, in mattinata ha svolto una prima fase di riscaldamento in palestra, passando successivamente al lavoro atletico sul campo. L'allenamento si è concluso con una serie di esercitazioni sui tiri in porta. Nel pomeriggio la seduta è stata dedicata al lavoro con il pallone ed è cominciata con un riscaldamento tecnico, per poi passare ed esercizi sul possesso palla. La seduta si è conclusa con una partitella finale. Dopo gli impegni con la Nazionale è rientrato a Peschiera Gian Filippo Felicioli che, in attesa di tornare a disposizione del CT dell'Italia Under 20 Federico Guidi per la sfida contro la Svizzera di martedì 27 marzo, ha svolto lavoro differenziato. Assente Daniele Verde, ancora impegnato con la Nazionale italiana Under 21.

INTER

Registrate le numerose assenza a causa degli impegni con le Nazionali, l'Inter è tornata ad allenarsi stamattina al Suning Training Centre. Agli ordini di Luciano Spalletti, la seduta è iniziata in palestra con la fase di riscaldamento: cyclette, stretching e a seguire un breve percorso di forza. Poi la squadra si è spostata in campo e dopo il riscaldamento con la palla ha disputato una partitella di circa 25' per tempo. (fonte: fcinternews)

JUVENTUS

I bianconeri non impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali proseguono la preparazione in vista della ripresa del campionato che, il 31 marzo, li opporrà al Milan. Il gruppo questa mattina è stato impegnato in una breve parte tecnica, per poi dedicarsi ai cambi di direzione. Juan Cuadrado, che aveva risposto alla chiamata della Colombia, ha fatto rientro oggi allo Juventus Center, per proseguire nel suo programma di recupero, svolgendo un lavoro personalizzato in graduale progressione.

LAZIO

Seduta mattutina per la Lazio che, alle ore 11:00, ha fatto il suo ingresso sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello. Riscaldamento dedicato alla propriocettività per gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi, che poi si sono cimentati in esercitazioni sul possesso palla. Dopo una breve fase atletica agli ordini del Prof. Ripert, l’allenamento è terminato con una partitella 7vs7 vinta dai blu.

MILAN

A Milanello è terminato l'ultimo allenamento prima del weekend: in programma una sola sessione mattutina, svolta alle 11.00 sul campo rialzato dietro alla palestra. Al torello di riscaldamento ha preso parte anche Mister Gattuso, a seguire spazio a una fase di attivazione muscolare grazie all'ausilio degli ostacoli bassi. Finito il lavoro atletico, il gruppo si è disimpegnato in alcune esercitazioni tecniche basate sulle conclusioni a rete; in particolare con dei tiri in porta dal limite dell'area. Sabato, prima del giorno di riposo previsto per domenica, presso il Centro Sportivo rossonero si giocherà una gara amichevole, a partire dalle 11.00, tra la Prima squadra e il Milan Primavera.

NAPOLI

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 31 marzo con Sassuolo-Napoli, 30esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione tecnica in avvio. Di seguito serie di 4 partitine a campo grande contro la Primavera. Prosegue la tabella di riabilitazione per Ghoulam che ha avuto i primi contatti col campo effettuando corsa sul perimetro di gioco.

ROMA

Giornata di doppia seduta a Trigoria, con la Roma che continua la preparazione per il match di sabato prossimo alle 12:30 contro il Bologna. Questa mattina, gli uomini di Di Francesco hanno iniziato la sessione in palestra, con un lavoro sulla forza, per poi passare al campo per la parte atletica, con corsa leggera, scatti e percorsi con cambi di ritmo e di direzione, prima di esercitazioni a coppie sulla reattività. Karsdorp ha effettuato lavoro individuale, mentre, come riferito da Roma TV, Defrel è rientrato in gruppo per svolgere la parte atletica, prima di continuare il suo percorso riabilitativo. I due hanno lavorato a parte nel pomeriggio, quando la squadra è scesa in campo insieme alla Primavera: il programma della seduta prevede attivazione ed esercitazioni tecniche. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Nel pomeriggio la Sampdoria, ancora priva dei suoi dieci nazionali, si è ritrovata a Bogliasco per una seduta di allenamento divisa tra palestra e campo. Fabio Quagliarella ha effettuato un lavoro individuale di scarico. Edgar Barreto ha proseguito il suo personale programma fisioterapico. Domani, sabato, mattinata con partitella in famiglia (a porte chiuse): i ragazzi di Marco Giampaolo affronteranno la Primavera di Simone Pavan.

SASSUOLO

Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio che questo pomeriggio si è allenato allo Stadio Ricci. Per i neroverdi riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella finale su metà campo. Lavoro differenziato per Francesco Cassata, Cristian Dell'Orco e Alessandro Matri, assenti i nazionali Claud Adjapong e Davide Frattesi.

SPAL



TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica e con programma sulla parte atletica, sul campo. Fisioterapia per Acquah e lavoro personalizzato per De Silvestri.

UDINESE

Amichevole contro l'NK Domzale per la formazione di Massimo Oddo. Questo l'11 iniziale scelto dal mister: Borsellini, Nuytinck, Varesanovic, Samir, Danilo, Pontisso, Zampano, Widmer, Maxi Lopez, De Paul , Garmenda. La partita è finita 1-0 per la formazione slovena.