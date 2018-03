Serie A, live dai campi - Genoa, torna Izzo. Udinese, test venerdì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta - Dopo il giorno di riposo concesso da mister Gasperini al termine della gara di domenica scorsa contro l'Hellas Verona, Gomez e compagni hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia. Esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Questo il programma della seduta a cui, oltre ai nazionali, non ha preso parte Caldara. Il programma degli allenamenti prevede sedute al mattino domani, giovedì e venerdì.

Benevento - In virtù della sosta di campionato, mister De Zerbi ha concesso un giorno in più di riposo ai suoi uomini. La preparazione di Sandro e compagni in vista della gara contro la Lazio (31 marzo, ore 15:00, stadio “Olimpico” di Roma), riprenderà nel pomeriggio di domani

Bologna - Dopo il pareggio di Roma, la squadra riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani al centro tecnico Niccolò Galli, in assenza degli otto rossoblù convocati dalle proprie Nazionali. Previste due sedute a porte aperte, alle 11 e alle 14:30.

Chievo Verona - Si sono ritrovati nel pomeriggio i gialloblù dopo il lunedì di riposo concesso da mister Rolando Maran nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Questo il programma svolto oggi:

- Attivazione fisica

- Tecnica con scambi di gioco e conclusioni in porta

- Lavori atletici

- Partitella a metà campo

Domani la squadra si ritroverà al mattino e svolgerà per una doppia seduta di allenamenti, al mattino alle ore 11.00 e al pomeriggio alle ore 14.30.

Crotone - Al termine della gara disputata ieri contro la Roma, mister Zenga, come da programma, ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi, eccezion fatta per Ajeti, Crociata, Diaby e Mandragora che saranno alle prese con le rispettive nazionali. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio, quando è prevista l’adunata al centro sportivo Antico Borgo.

Fiorentina - Dopo 24 ore di riposo, la Fiorentina è tornata ad allenarsi nonostante le nove assenze per le amichevoli tra nazionali. Dopo una prima fase di attivazione muscolare in palestra, la squadra s'è ritrovata in campo per una partitella a campo ridotto.

Genoa - Ripresa degli allenamenti per il Genoa dopo la sconfitta di misura a Napoli. I rossoblu di Davide Ballardini si sono ritrovati al “Signorini” per una seduta pomeridiana a porte aperte. Senza i nazionali Perin, Hiljemark, Perreira, Galabinov, Zukanovic, Pandev, Omeonga e Laxalt, il tecnico ravennate ha fatto svolgere ai suoi ragazzi un breve riscaldamento seguito da esercizi di tecnica e partitelle a campo ridotto. La nota lieta è rappresentata dal rientro parziale in gruppo di Armando Izzo, che ha svolto parte della seduta con i compagni per poi effettuare corsa a bordo campo. Assenti all’appello invece Veloso e Cofie.

Inter - Dopo la netta vittoria per 5-0 a "Marassi" contro la Sampdoria e la partenza dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo ai nerazzurri. La squadra si ritroverà quindi al Centro Sportivo Suning nella mattinata di mercoledì 21 marzo.

Juventus - Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara con la Spal e per il quale ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale Italiana. Ne è emersa una situazione di entità non grave che tuttavia necessita di monitoraggio quotidiano. Il calciatore ha già iniziato le cure fisioterapiche e verrà rivalutato la prossima settimana.

Lazio - Lucas Leiva in Paideia, a sorpresa, per degli accertamenti strumentali. Il brasiliano intorno all'ora di pranzo - riporta Lalaziosiamonoi.it -, si è presentato nella clinica di riferimento biancoceleste per effettuare dei controlli: gli allenamenti a Formello riprenderanno domani pomeriggio, da capire se il centrocampista lavorerà subito in gruppo o se gli occorrerà qualche giorno ulteriore di riposo. Inzaghi non correrà rischi e gestirà le condizioni della rosa durante le due settimane di sosta.

Milan - Anche oggi i giocatori del Milan non si alleneranno a Milanello, ma avranno un altro giorno di riposo: la ripresa dei lavori, senza i calciatori rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali, è prevista domani pomeriggio sui campi del Centro sportivo di Carnago.

Napoli - Dopo il successo contro il Genoa, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri lavoreranno nella settimana della sosta per le Nazionali.

Sampdoria - Staccare la spina e ripartire. La Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” nel pomeriggio di mercoledì per riprendere gli allenamenti. A Bogliasco mancheranno i dieci nazionali: i polacchi Bartosz Bereszynski, Dawid Kownacki e Karol Linetty, gli uruguayani Gastón Ramírez e Lucas Torreira, lo sloveno Vid Belec, l’italiano Gian Marco Ferrari, il croato Ivan Strinic, il colombiano Duván Zapata e il danese Joachim Andersen.

Sassuolo - Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro metabolico e partitelle a tema. Domani la squadra sosterrà una doppia seduta a porte chiuse sempre al Ricci.

SPAL - Dopo il confronto interno con la Juventus, la SPAL riprenderà gli allenamenti nel pomeriggio di martedì 20 marzo. Nel weekend la serie A non scenderà in campo per lasciare spazio agli impegni delle nazionali che vedranno coinvolti anche i biancazzurri Bonazzoli, Cionek, Gomis, Kurtic, Meret, Simic e Vaisanen.

Torino - Il Torino riprenderà la preparazione domani, dopo due giorni di vacanza per via della sosta di campionato di questa settimana. La sessione del 21 marzo sarà a porte chiuse.

Udinese - Dieci bianconeri in questi giorni sono impegnati con le rispettive nazionali, ma a Udine il lavoro continua per uscire da questa striscia di risultati negativi. Venerdì 23 marzo è in programma un'amichevole a Domzale (Slovenia) contro i padroni di casa dell'NK Domzale, già affrontati dai bianconeri in un test nello scorso ottobre, terminato 1 a 1 con gol di Rodrigo De Paul. Calcio d'inizio fissato per le 15:30 allo stadio Sportni Park

Verona - La ripresa degli allenamenti per i gialloblù è fissata per mercoledì 21 marzo (ore 11) presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra si ritroverà agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia per preparare la sfida contro l'Inter, in programma sabato 31 marzo (ore 15) allo stadio 'Meazza'.